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Đắk Lắk tìm động lực tăng trưởng mới từ khoa học, công nghệ

Thứ Ba, 17:26, 06/10/2026
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VOV.VN - Đắk Lắk cần biến lợi thế về không gian, tài nguyên và vùng nguyên liệu thành động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nội dung này được đặt ra tại Hội thảo khoa học về mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất, tổ chức ngày 6/10.


Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 11% và kinh tế số đạt tối thiểu 30% tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vào năm 2030, Đắk Lắk xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đạt mức đóng góp tối thiểu 17,5% vào tăng trưởng.

Với mục tiêu này, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Đắk Lắk phải sắp xếp tổ chức, tái cấu trúc năng lực quản trị và tổ chức lại không gian phát triển. Trong đó hạ tầng, logistics, dữ liệu, công nghệ, thị trường và thể chế cùng được kết nối, biến lợi thế địa lý cao nguyên - duyên hải thành lợi ích kinh tế. 

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, đề xuất: “Sở Khoa học và Công nghệ chuyển từ quản lý đề tài sang tổ chức bài toán, từ nghiệm thu kết quả sang quan tâm nhiều hơn đến tác động của kết quả. Nhà nước không cần tự làm mọi lời giải, nhưng phải có năng lực đặt đúng bài toán và đánh giá lời giải bằng kết quả thực tế”.

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Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo góp phần định hình tái cơ cấu kinh tế và bứt phá bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của địa phương

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, hướng tới nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP, Đắk Lắk phải áp dụng khoa học, công nghệ trực tiếp vào từng công đoạn sản xuất. Các nhà khoa học cần đưa ra những giải pháp kỹ thuật, công nghệ thiết thực, can thiệp đúng vào từng công đoạn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

“Cho đến hiện nay thì đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là tốt rồi. Chỉ có là từ đó phát triển, lựa chọn cái gì đó và nó phải đi chuyên sâu vào, có những cái định hướng. Thì lúc đó mình mới ra được những giải pháp kỹ thuật khoa học công nghệ nó đúng được và nó phải đi vào từng công đoạn, từng thao tác nhỏ. Thì lúc đó mới tăng trưởng được và bền vững được”, PGS.TS Nguyễn Văn Nam cho biết thêm.

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Hơn 75 bài tham luận khoa học tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn của ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mục tiêu tăng trưởng 11% và kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP của Đắk Lắk vào năm 2030.

Hiện tại, 95% số doanh nghiệp ở Đắk Lắk có quy mô  nhỏ, siêu nhỏ và vừa. Quy mô nhỏ khiến khả năng chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng công nghệ và tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp địa phương còn hạn chế, đây cũng là thách thức đối với mục tiêu tăng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Đắk Lắk. 

Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội góp ý địa phương cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phát triển xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, phát triển kinh tế dữ liệu và AI.

“Sau khi sáp nhập, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng và nhiều không gian phát triển. Tuy nhiên, cần phải có những giải pháp cụ thể hơn để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân, phát triển doanh nghiệp tư nhân theo hướng số, tham gia nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế số”, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức thông tin thêm.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến thống nhất, bài toán tăng trưởng của Đắk Lắk trong giai đoạn mới không còn đơn thuần là mở rộng không gian hay khai thác thêm nguồn lực. Trọng tâm là tổ chức lại các nguồn lực bằng công nghệ, nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện dữ liệu cùng năng lực đổi mới sáng tạo, qua đó nâng năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

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Đắk Lắk thí điểm "luồng xanh" cho dự án chuyển đổi số

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 2355/QĐ-UBND về việc triển khai thí điểm cơ chế "luồng xanh" trong quy trình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư chuyển đổi số thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển trên địa bàn.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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