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Livestream bán hàng phải có quy chế hoạt động công khai

Thứ Bảy, 17:50, 04/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó có nội dung đáng chú ý về quy chế hoạt động livestream bán hàng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định cụ thể về quy chế hoạt động livestream bán hàng. Theo đó, các nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng phải công khai quy chế hoạt động, bảo đảm minh bạch quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

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Nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng thì phải công khai quy chế hoạt động livestream bán hàng

Quy chế này phải quy định rõ quyền, nghĩa vụ của người livestream và các bên liên quan; đối tượng, quy trình và hướng dẫn thực hiện định danh, xác thực điện tử đối với người livestream; điều kiện, thủ tục đăng ký mở tài khoản của người bán và người livestream.

Đồng thời, nền tảng phải quy định cụ thể các trường hợp bị dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hoặc đường dẫn liên kết; hướng dẫn người livestream sử dụng công cụ hiển thị cảnh báo khi giới thiệu các hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, quy chế phải có cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, yêu cầu và khiếu nại của người xem trong và sau quá trình livestream bán hàng.

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử. Theo đó, các nền tảng phải công bố đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin theo quy định hoặc cung cấp đường dẫn để người dùng dễ dàng tra cứu ngay trên màn hình chính của nền tảng.

Các chủ quản nền tảng có trách nhiệm báo cáo định kỳ trực tuyến thông qua Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đáng chú ý, nền tảng phải kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ và xử lý thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các nền tảng phải cập nhật từ khóa theo khuyến cáo của cơ quan quản lý để lọc thông tin trước khi hàng hóa, dịch vụ được hiển thị; duy trì tài khoản trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử để tiếp nhận, phản hồi khiếu nại, phản ánh và tranh chấp; đồng thời phối hợp với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ trong việc rà soát, tạm thời gỡ bỏ hoặc ngăn chặn truy cập đối với các thông tin có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với nền tảng thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến hoặc tích hợp hệ thống giao kết hợp đồng điện tử, chủ quản nền tảng phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm theo quy định của Luật Thương mại điện tử. Riêng các nền tảng số lớn và mạng xã hội có chức năng đặt hàng trực tuyến còn phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo trực tuyến theo quy định của Nghị định.

Về quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử, Nghị định quy định các nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử và nền tảng thương mại điện tử tích hợp chỉ được phép hoạt động sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quản lý, vận hành và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký.

Khi có thay đổi về tên nền tảng, người chịu trách nhiệm quản lý, thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập, mô hình hoạt động, điều kiện giao dịch, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc bổ sung dịch vụ trên nền tảng, chủ quản phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung đăng ký trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Nghị định cũng quy định các trường hợp chấm dứt đăng ký nền tảng thương mại điện tử, bao gồm theo đề nghị của chủ quản; khi nền tảng ngừng hoạt động, chuyển nhượng cho tổ chức khác hoặc khi chủ quản thay đổi mã số thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước có quyền chấm dứt đăng ký nếu nền tảng không phản hồi yêu cầu của cơ quan quản lý trong thời hạn quá 30 ngày hoặc có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải chấm dứt hoạt động theo quy định về xử lý vi phạm hành chính.

Diệp Thảo/VOV.VN
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