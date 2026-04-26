Hội chợ Hùng Vương 2026: Livestream mở lối cho đặc sản Đất Tổ

Đặc sản Phú Thọ “lên sóng”, tiếp cận người tiêu dùng số Tại không gian trưng bày kết hợp với các phiên livestream, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận một “bản đồ đặc sản” phong phú của vùng Đất Tổ. Hiệu quả được ghi nhận ngay từ phiên đầu tiên khi chỉ trong chưa đầy một giờ phát sóng, chương trình đã chốt hơn 700 đơn hàng. Con số này không chỉ phản ánh sức hút của đặc sản Phú Thọ mà còn cho thấy tiềm năng bứt phá của kênh phân phối số khi được tổ chức bài bản.

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) nhấn mạnh: "Việc đưa nông sản lên nền tảng số là xu hướng tất yếu. Khi một sản phẩm OCOP của Phú Thọ được chốt đơn trực tiếp trên sóng livestream, đó là lúc khoảng cách giữa nhà sản xuất và thị trường bằng không, khoảng cách giữa niềm tin và chất lượng được xác lập ngay lập tức”.

Theo ông Tuấn, chuỗi hoạt động này giúp doanh nghiệp và hợp tác xã mở rộng kênh tiêu thụ, đồng thời vượt qua rào cản trong việc xây dựng thương hiệu. Giá trị thực của đặc sản địa phương được truyền tải trực tiếp đến người tiêu dùng một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm đặc trưng dù có chất lượng tốt nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường hiện đại. Thông qua chương trình, việc lựa chọn các sản phẩm OCOP tiêu biểu kết hợp với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đặc sản Đất Tổ.

Công nghệ số đã giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử cũng đã được tổ chức. Sự kiện cho thấy vai trò đồng hành của cơ quan quản lý trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với chuyển đổi số, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững cho hàng Việt.