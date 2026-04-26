中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hội chợ Hùng Vương 2026: Livestream mở lối cho đặc sản Đất Tổ

Chủ Nhật, 16:46, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuỗi livestream tại Hội chợ Hùng Vương 2026 không chỉ giúp đặc sản Phú Thọ tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng số mà còn mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp địa phương. Việc kết hợp trải nghiệm trực tiếp với bán hàng trực tuyến đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thúc đẩy tiêu thụ và xây dựng thương hiệu.

Đặc sản Phú Thọ “lên sóng”, tiếp cận người tiêu dùng số Tại không gian trưng bày kết hợp với các phiên livestream, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận một “bản đồ đặc sản” phong phú của vùng Đất Tổ. Hiệu quả được ghi nhận ngay từ phiên đầu tiên khi chỉ trong chưa đầy một giờ phát sóng, chương trình đã chốt hơn 700 đơn hàng. Con số này không chỉ phản ánh sức hút của đặc sản Phú Thọ mà còn cho thấy tiềm năng bứt phá của kênh phân phối số khi được tổ chức bài bản.

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) nhấn mạnh: "Việc đưa nông sản lên nền tảng số là xu hướng tất yếu. Khi một sản phẩm OCOP của Phú Thọ được chốt đơn trực tiếp trên sóng livestream, đó là lúc khoảng cách giữa nhà sản xuất và thị trường bằng không, khoảng cách giữa niềm tin và chất lượng được xác lập ngay lập tức”.

Theo ông Tuấn, chuỗi hoạt động này giúp doanh nghiệp và hợp tác xã mở rộng kênh tiêu thụ, đồng thời vượt qua rào cản trong việc xây dựng thương hiệu. Giá trị thực của đặc sản địa phương được truyền tải trực tiếp đến người tiêu dùng một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm đặc trưng dù có chất lượng tốt nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường hiện đại. Thông qua chương trình, việc lựa chọn các sản phẩm OCOP tiêu biểu kết hợp với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đặc sản Đất Tổ.

Công nghệ số đã giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử cũng đã được tổ chức. Sự kiện cho thấy vai trò đồng hành của cơ quan quản lý trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với chuyển đổi số, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững cho hàng Việt.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: livestream đặc sản Phú Thọ đưa nông sản lên nền tảng số tiêu thụ sản phẩm OCOP qua livestream kết nối nông sản với người tiêu dùng online
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phú Thọ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch đến lễ hội cao hơn năm trước. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Phú Thọ là trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội tiêu biểu, điểm đến về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

VOV.VN - Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch đến lễ hội cao hơn năm trước. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Phú Thọ là trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội tiêu biểu, điểm đến về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Phú Thọ làm mới sản phẩm, hút khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

VOV.VN - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, các điểm đến tại Phú Thọ không chỉ sôi động về lượng khách mà còn ghi dấu bởi nỗ lực làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

VOV.VN - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, các điểm đến tại Phú Thọ không chỉ sôi động về lượng khách mà còn ghi dấu bởi nỗ lực làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Hàng vạn du khách đổ về Đền Hùng, CSGT Phú Thọ sẵn sàng điều tiết giao thông

VOV.VN - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông chi tiết nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2026.

VOV.VN - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông chi tiết nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2026.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp