Lọc hóa dầu Nghi Sơn bảo dưỡng tổng thể lần 1 trong 55 ngày

Thông tin từ Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết, sẽ tiến hành triển khai bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần thứ nhất (tính từ thời điểm chính thức vận hành thương mại) vào ngày 25/8/2023. Thời gian bảo dưỡng dự kiến kéo dài 55 ngày.

Hoạt động bảo dưỡng lần này sẽ giúp đảm bảo độ tin cậy và ổn định của các thiết bị cũng như gia tăng công suất, tuân thủ nghiêm ngặt các thông lệ sản xuất tốt nhất, với nỗ lực đảm bảo tính an toàn và bền vững trong quy trình sản xuất của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, cũng như đảm bảo sản lượng ổn định của NSRP trong mục tiêu dài hạn.

Đồng thời, bảo dưỡng tổng thể là một phần quan trọng trong cam kết về an toàn của công ty, cho phép tiếp tục đảm bảo an toàn trong sản xuất, cung cấp công việc ổn định và lâu dài cho doanh nghiệp và lao động địa phương cũng như tạo ra nguồn cung các sản phẩm xăng dầu có chất lượng cao trên cơ sở bền vững và dài hạn cho thị trường trong nước. NSRP mong muốn có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho Việt Nam.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có công suất chế biến lên tới 200.000 thùng dầu thô/ngày.

Công tác bảo dưỡng được hoàn thành an toàn và nhanh chóng sẽ giúp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất và thương mại của nhà máy, từ đó giúp công ty hoạt động bền vững và ổn định kể cả trong điều kiện kinh tế đầy thách thức trên toàn thế giới. Cùng với đó, NSRP đang phối hợp và làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, để đảm bảo công tác bảo dưỡng tổng thể của nhà máy không ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường xăng dầu trong nước cũng như người tiêu dùng.

Ông So Hasegawa, Tổng Giám đốc NSRP cho biết, trong thời kỳ bảo dưỡng, các phân xưởng của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ tạm dừng hoàn toàn các hoạt động sản xuất. Để giảm thiểu tác động của việc tạm dừng sản xuất trong thời gian ngắn, NSRP đã chủ động triển khai sớm các phương án tối ưu nhằm xúc tiến khẩn trương quá trình bảo dưỡng, giảm thiểu thời gian bảo dưỡng mà vẫn đảm bảo chất lượng của công tác bảo dưỡng. NSRP cũng sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, bởi đây vẫn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty trong việc thực hiện cam kết và hoàn thành trách nhiệm xã hội đối với địa phương, tỉnh và nhà nước.

Theo lãnh đạo NSRP, công nghệ kỹ thuật hiện đại và phức tạp là một phần vô cùng quan trọng trong giá trị lâu dài của NSRP. Sau quá trình bảo dưỡng tổng thể, NSRP sẽ có thể tạo ra những lợi ích vượt bậc cho Việt Nam thông qua những đóng góp cho các chủ đầu tư liên quan (trong đó có bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PetroVietnam), đồng thời tạo ra bước tiến lớn cho NSRP so với các công ty cùng ngành ở châu Á.

Lãnh đạo NSRP cũng tin tưởng rằng, sau đợt bảo dưỡng tổng thể lần I này, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ đẩy mạnh sản xuất, cung ứng kịp thời và ổn định các sản phẩm xăng dầu cho nhu cầu nhiên liệu của nhiều doanh nghiệp và người dùng ở thị trường Việt Nam trong nhiều năm tới.