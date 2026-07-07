Luật Thương mại điện tử ưu việt với những cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù

Từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử 2025 đã chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều đối tượng được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển thương mại điện tử (TMĐT) về chi phí kết nối hạ tầng số, thiết lập gian hàng trên nền tảng TMĐT; xây dựng mô hình điểm, miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí đào tạo, tập huấn về TMĐT; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính. Ngoài ra, luật còn có chính sách tạo điều kiện tiếp cận các chính sách ưu đãi về chuyển đổi số quốc gia; chương trình khuyến khích đổi mới sáng tạo...

Luật mở thêm nhiều cơ hội

Thực tế hiện nay, để thích ứng với môi trường số và TMĐT, nhiều HTX đã phải thay đổi từ quy trình sản xuất đến cách quản lý đơn hàng và giao vận. Các công cụ như phần mềm quản lý bán hàng, mã QR truy xuất nguồn gốc, thanh toán điện tử hay quảng bá trên mạng xã hội dần trở thành những yếu tố không thể thiếu.

Hỗ trợ đào tạo, tập huấn về TMĐT cho các HTX, chủ thể tham gia bán hàng trực tuyến

Từ sản phẩm cốm tươi mang tính mùa vụ, HTX Cốm tươi Thơm Thương (Tuyên Quang) đã từng bước xây dựng hệ thống bán hàng trên mạng xã hội và các sàn TMĐT, kết hợp dịch vụ chuyển phát nhanh để đưa đặc sản địa phương tới người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành. Bà Lục Thị Mỹ, Giám đốc HTX Cốm tươi Thơm Thương cho biết, trước đây việc tiêu thụ cốm chủ yếu dựa vào khách quen và thương lái, quy mô nhỏ và khó mở rộng. Khi chuyển sang bán hàng trực tuyến, HTX đã phải học cách chụp ảnh sản phẩm, viết nội dung giới thiệu, trả lời khách hàng và theo dõi đơn hàng trên các nền tảng TMĐT.

“Công nghệ số giúp HTX tiếp cận khách hàng nhanh hơn, đặc biệt trong mùa cốm ngắn ngày. Thay vì phải chờ thương lái thu mua, HTX có thể chủ động bán trực tiếp cho người tiêu dùng với mức giá ổn định hơn. Các công cụ số như mã QR hay video giới thiệu quy trình làm cốm cũng giúp khách hàng tin tưởng hơn vào chất lượng sản phẩm. Nhờ đó lượng tiêu thụ sản phẩm tăng lên rõ rệt. Khách hàng ở xa như Hà Nội hay TP.HCM đều có thể đặt mua cốm tươi trong ngày”, bà Mỹ chia sẻ.

Việc tham gia TMĐT giúp các HTX không chỉ bán được nhiều hàng hơn, còn mở rộng thị trường ra ngoài phạm vi địa phương. Những sản phẩm trước đây chỉ tiêu thụ trong vùng, nay có thể đến tay người tiêu dùng trên khắp cả nước. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc HTX Nông sản Khe Sanh (Quảng Trị) cho biết, HTX đã xây dựng các kênh bán hàng trực tuyến, đồng thời được tham gia nhiều chương trình đào tạo kỹ năng số dành cho HTX. Công nghệ số không chỉ hỗ trợ bán hàng, còn giúp HTX quản lý hiệu quả hơn dữ liệu khách hàng, theo dõi đơn hàng và kiểm soát tồn kho giúp hoạt động sản xuất - kinh doanh trở nên khoa học hơn so với trước đây.

“Tham gia TMĐT nhưng phần lớn thành viên HTX chưa quen với công nghệ, thiếu nhân lực chuyên trách và gặp khó khăn trong việc xây dựng nội dung quảng bá. Mặt khác, TMĐT đòi hỏi khả năng cung ứng đều đặn, trong khi sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết và mùa vụ. Điều này khiến các HTX phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường”, bà Hằng trăn trở.

Khi được hỗ trợ đào tạo và kết nối hạ tầng số, nhiều HTX đã nhanh chóng thích nghi và khai thác hiệu quả TMĐT trong hoạt động quảng bá và tiêu thụ sản phẩm

Tạo thuận lợi - tăng trách nhiệm cho các chủ thể

Thực tế cho thấy, khi được hỗ trợ đào tạo và kết nối hạ tầng số, nhiều HTX đã nhanh chóng thích nghi và khai thác hiệu quả TMĐT. Những chiếc điện thoại thông minh và các ứng dụng trực tuyến đang trở thành công cụ sản xuất - kinh doanh mới của người nông dân. Với việc triển khai Luật TMĐT, kỳ vọng sẽ trở thành kênh phân phối quan trọng của khu vực kinh tế hợp tác. Khi đó, các HTX còn là những chủ thể kinh doanh số, chủ động tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) khẳng định, Luật Thương mại điện tử và Nghị định sẽ được triển khai theo tinh thần vừa tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, vừa tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường kinh doanh trực tuyến.

“Trọng tâm của Luật Thương mại điện tử là hỗ trợ nền tảng, DN, HTX, hộ kinh doanh và nhà bán hàng “tuân thủ trước khi bán”, kinh doanh đúng ngay từ đầu; đồng thời tạo cơ sở xử lý hiệu quả các hành vi lợi dụng môi trường mạng để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật, trốn tránh nghĩa vụ hoặc xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng”, bà Oanh nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại điện tử, Nghị định số 248/2026/NĐ-CP cho địa phương, nền tảng, HTX, hộ kinh doanh, nhà bán hàng và các chủ thể liên quan.

Việc triển khai đồng bộ các quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng thị trường TMĐT minh bạch hơn, bảo vệ tốt hơn người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy TMĐT trở thành động lực tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.