Lý Sơn khuyến cáo không khai thác cá kình non

Vào tháng 3 âm lịch hằng năm, vùng biển quanh đặc khu Lý Sơn xuất hiện từng đàn cá kình non. Theo dòng nước, những đàn cá dày đặc ven bờ, báo hiệu mùa sinh sôi của loài cá mà ngư dân địa phương quen gọi là cá bù nú hay cá giò.

Chính quyền đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân không khai thác cá kình non để làm mắm, nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Việc tận diệt cá non không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển của loài cá này mà còn tác động đến hệ sinh thái biển và sinh kế lâu dài của ngư dân.

Cá kình non. (Ảnh: Đặc khu Lý Sơn)

Theo chính quyền địa phương, những đàn cá xuất hiện gần bờ không chỉ mang ý nghĩa về môi trường sinh thái mà còn có thể trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm vẻ đẹp biển đảo Lý Sơn.

Địa phương kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không khai thác cá non, góp phần xây dựng nghề cá bền vững và giữ gìn môi trường biển xanh - sạch - đẹp cho hôm nay và các thế hệ mai sau.