中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lý Sơn khuyến cáo không khai thác cá kình non

Thứ Hai, 23:02, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiện nay, tại vùng biển gần bờ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều đàn cá kình nhỏ bơi quanh đảo. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển tại khu vực này đang được cải thiện, nguồn lợi thủy sản tự nhiên có dấu hiệu phục hồi.

Vào tháng 3 âm lịch hằng năm, vùng biển quanh đặc khu Lý Sơn xuất hiện từng đàn cá kình non. Theo dòng nước, những đàn cá dày đặc ven bờ, báo hiệu mùa sinh sôi của loài cá mà ngư dân địa phương quen gọi là cá bù nú hay cá giò.

Chính quyền đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân không khai thác cá kình non để làm mắm, nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Việc tận diệt cá non không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển của loài cá này mà còn tác động đến hệ sinh thái biển và sinh kế lâu dài của ngư dân.

ly son khuyen cao khong khai thac ca kinh non hinh anh 1
Cá kình non. (Ảnh: Đặc khu Lý Sơn)

Theo chính quyền địa phương, những đàn cá xuất hiện gần bờ không chỉ mang ý nghĩa về môi trường sinh thái mà còn có thể trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm vẻ đẹp biển đảo Lý Sơn.

Địa phương kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không khai thác cá non, góp phần xây dựng nghề cá bền vững và giữ gìn môi trường biển xanh - sạch - đẹp cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Lý Sơn cá kình non nguồn lợi thủy sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đảm bảo an toàn cho du khách ra đảo Lý Sơn
Đảm bảo an toàn cho du khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, lượng hành khách qua cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) tăng đột biến, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách ra đảo.

Đảm bảo an toàn cho du khách ra đảo Lý Sơn

Đảm bảo an toàn cho du khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, lượng hành khách qua cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) tăng đột biến, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách ra đảo.

Lý Sơn giữ chân du khách bằng trải nghiệm và chiều sâu văn hóa
Lý Sơn giữ chân du khách bằng trải nghiệm và chiều sâu văn hóa

VOV.VN - Không chỉ là điểm check-in với biển xanh và vách đá núi lửa, Lý Sơn khiến nhiều người muốn ở lại lâu hơn để “sống chậm” giữa đảo. Ở đó, du khách không chỉ ngắm cảnh, mà còn chạm vào ký ức, cảm nhận chiều sâu văn hóa vùng biển đảo này.

Lý Sơn giữ chân du khách bằng trải nghiệm và chiều sâu văn hóa

Lý Sơn giữ chân du khách bằng trải nghiệm và chiều sâu văn hóa

VOV.VN - Không chỉ là điểm check-in với biển xanh và vách đá núi lửa, Lý Sơn khiến nhiều người muốn ở lại lâu hơn để “sống chậm” giữa đảo. Ở đó, du khách không chỉ ngắm cảnh, mà còn chạm vào ký ức, cảm nhận chiều sâu văn hóa vùng biển đảo này.

Cá bớp nuôi lồng ở Lý Sơn chết hơn 90 tấn, thiệt hại hơn 16 tỷ đồng
Cá bớp nuôi lồng ở Lý Sơn chết hơn 90 tấn, thiệt hại hơn 16 tỷ đồng

VOV.VN - Chi cục Thủy sản – Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi) vừa có thông báo gửi UBND đặc khu Lý Sơn về kết quả xét nghiệm, nhận định nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý tình trạng cá bớp nuôi lồng chết hàng loạt.

Cá bớp nuôi lồng ở Lý Sơn chết hơn 90 tấn, thiệt hại hơn 16 tỷ đồng

Cá bớp nuôi lồng ở Lý Sơn chết hơn 90 tấn, thiệt hại hơn 16 tỷ đồng

VOV.VN - Chi cục Thủy sản – Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi) vừa có thông báo gửi UBND đặc khu Lý Sơn về kết quả xét nghiệm, nhận định nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý tình trạng cá bớp nuôi lồng chết hàng loạt.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp