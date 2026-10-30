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Cải chính

Microsoft tìm cách huy động ít nhất 25 tỷ USD từ trái phiếu

Thứ Sáu, 07:18, 30/10/2026
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VOV.VN - Tập đoàn công nghệ Microsoft đang tìm cách huy động ít nhất 25 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu lần đầu tiên sau hơn 9 năm, trong bối cảnh đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng mạnh mẽ.

Microsoft đang lên kế hoạch phát hành tối đa 10 lô trái phiếu có kỳ hạn từ 2 đến 40 năm. Quy mô huy động vốn cuối cùng chưa được quyết định và có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của nhà đầu tư. Tập đoàn đã xác nhận kế hoạch này trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý, nhưng chưa công bố giá trị huy động vốn.

Trước đó một ngày, Giám đốc Tài chính Microsoft, bà Amy Hood cho biết, tập đoàn sẽ tìm kiếm thêm các nguồn huy động vốn khi điều kiện thuận lợi nhằm duy trì dòng tiền và khả năng linh hoạt tài chính.

microsoft tim cach huy dong it nhat 25 ty usd tu trai phieu hinh anh 1
Microsoft tìm cách huy động ít nhất 25 tỷ USD từ trái phiếu. Ảnh: Bloomberg

Đây là lần đầu tiên Microsoft trở lại thị trường trái phiếu kể từ năm 2017, khi tập đoàn huy động được 17 tỷ USD. Microsoft  hiện là một trong hai công ty niêm yết tại Mỹ được cả hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Ratings và S&P Global Ratings đánh giá ở mức cao nhất AAA, cùng với tập đoàn Johnson & Johnson.

Động thái huy động vốn diễn ra sau khi Microsoft công bố báo cáo tài chính quý đầu tiên của năm tài chính, ghi nhận tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực điện toán đám mây, đồng thời tiếp tục đầu tư vào hạ tầng AI. Các tập đoàn công nghệ lớn hiện đang dành những khoản đầu tư chưa từng có cho trung tâm dữ liệu, năng lực điện toán và chip chuyên dụng. Việc phát hành trái phiếu cũng giúp Microsoft có thêm nguồn tài chính để cân đối giữa phát triển hạ tầng công nghệ và các ưu tiên kinh doanh khác.

 

Quang Trung/VOV-Washington
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