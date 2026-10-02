English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mở rộng hợp tác, hội nhập trong xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thứ Sáu, 14:17, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh” diễn ra sáng 2/10 tại Hà Nội, trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Diễn đàn quy tụ đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp cùng các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Đây là dịp để trao đổi về cách thức chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của biển thành nguồn lực phát triển thực chất, đồng thời tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế quản trị biển và đại dương ở khu vực và quốc tế.

Từ tư duy khai thác biển sang phát triển và quản trị biển hiện đại

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh Nghị quyết số 20-NQ/TW đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy về biển, xác định biển là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh vì vậy không chỉ là câu chuyện khai thác các nguồn tài nguyên biển, mà còn gắn với mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực quản trị và tạo thêm động lực tăng trưởng cho đất nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, biển là một không gian chiến lược trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam. Một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng có thêm năng lực đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác khu vực và quốc tế, đồng thời tham gia tích cực hơn vào việc giải quyết các thách thức chung đối với biển và đại dương.

mo rong hop tac, hoi nhap trong xay dung viet nam tro thanh quoc gia bien manh hinh anh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu khai mạc Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 (Ảnh: BNG)

Cách tiếp cận này được thể hiện rõ trong yêu cầu kết hợp giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển. Đây cũng là một trong những vấn đề xuyên suốt được các đại biểu đề cập tại Diễn đàn.

Phát biểu dẫn đề, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Duy Hưng cho rằng mọi quy hoạch, chiến lược và chương trình phát triển phải gắn với yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia trên biển, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển và phát triển bền vững từ biển; hình thành nền quản trị biển hiện đại, phát triển khoa học và công nghệ biển, nâng cao đời sống người dân vùng biển, đảo, bảo tồn và phát huy văn hóa biển, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia trên biển.

Trong quá trình đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng. Đây không chỉ là công cụ nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên, mà còn giúp Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, quản lý không gian biển, phát triển các ngành kinh tế biển mới và thích ứng với những thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu.

Từ góc độ phát triển kinh tế, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng biển, cảng biển, logistics, năng lượng, đô thị ven biển, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là rất lớn. Trong khi đó, nguồn lực trong nước có giới hạn. Vì vậy, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế được xem là một yêu cầu quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Tuy nhiên, hợp tác quốc tế không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ thu hút vốn. Các ý kiến tại Diễn đàn nhấn mạnh hợp tác cần tạo ra những kết quả cụ thể về công nghệ, tri thức, nhân lực, hạ tầng, quản trị, thị trường và năng lực bảo vệ môi trường. Quan trọng hơn, các nguồn lực bên ngoài cần được chuyển hóa thành năng lực nội sinh, qua đó nâng cao khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế biển Việt Nam.

Hợp tác quốc tế để cùng kiến tạo không gian biển hòa bình, bền vững

Một quốc gia biển mạnh không thể chỉ được đo bằng quy mô kinh tế biển hay năng lực khai thác tài nguyên. Năng lực tham gia và đóng góp vào quản trị biển, đại dương cũng là một thành tố quan trọng. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và nhiều chủ thể khác, từ nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường đến ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm an toàn, an ninh trên biển.

Tại Diễn đàn, nhiều ý kiến quốc tế đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam đối với quản trị biển và đại dương toàn cầu. Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định Liên hợp quốc cam kết đồng hành với Việt Nam trong triển khai chương trình hành động, nâng cao năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (BBNJ), đồng thời huy động tài chính và công nghệ, bảo đảm lợi ích đến với cộng đồng ven biển, ngư dân, phụ nữ và thanh niên.

mo rong hop tac, hoi nhap trong xay dung viet nam tro thanh quoc gia bien manh hinh anh 2
Các đại biểu tham dự diễn đàn

Những cam kết này cho thấy hợp tác quốc tế về biển ngày càng được đặt trong một phạm vi rộng hơn, trong đó phát triển kinh tế phải song hành với bảo vệ hệ sinh thái và bảo đảm lợi ích của cộng đồng. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững, khi các nguồn tài nguyên biển chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và hoạt động khai thác.

Ở bình diện khu vực, Việt Nam xác định tiếp tục chủ động tham gia các cơ chế đa phương, cùng ASEAN và các đối tác đóng góp cho một Biển Đông hòa bình và phát triển bền vững trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS 1982.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng các quốc gia và đối tác xây dựng một không gian biển hòa bình, hợp tác và kết nối, trong đó chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp được tôn trọng, khác biệt được quản lý và lợi ích chung ngày càng được mở rộng. Theo cách tiếp cận này, đối thoại, luật pháp quốc tế, xây dựng lòng tin, kết nối lợi ích và mở rộng đồng thuận là những yếu tố quan trọng để cùng kiến tạo môi trường hợp tác.

Từ yêu cầu đó, hợp tác và hội nhập quốc tế không chỉ nhằm bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế biển trong nước, mà còn tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao vai trò và đóng góp trong các vấn đề biển và đại dương của khu vực và thế giới.

Nghị quyết số 20-NQ/TW đặt ra mục tiêu dài hạn, trong khi giai đoạn 2026-2030 được xem là thời kỳ quan trọng để cụ thể hóa các định hướng thành chương trình và dự án. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và các đối tác quốc tế.

Từ phát triển hạ tầng, khoa học công nghệ, năng lượng, logistics, du lịch biển đến bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao năng lực quản trị, mỗi lĩnh vực đều cần những hình thức hợp tác phù hợp. Trong đó, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm các nguồn lực được sử dụng hiệu quả, tạo ra giá trị lâu dài và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh vì thế là một quá trình vừa phát huy nội lực, vừa chủ động hội nhập. Khi biển được nhìn nhận không chỉ là không gian khai thác mà còn là không gian phát triển, kết nối và hợp tác, việc chuyển tiềm năng biển thành nguồn lực thực chất sẽ gắn chặt hơn với nâng cao năng lực quản trị, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đóng góp vào hòa bình, ổn định khu vực.

bien-quy-nhon-viet-nam.jpg

Việt Nam cần làm gì để trở thành quốc gia biển mạnh vào năm 2030?

VOV.VN - Với hàng nghìn km bờ biển và đảo lớn nhỏ, Việt Nam có dư địa lớn để phát triển kinh tế biển. Nhưng sức ép lên vùng ven bờ ngày càng gia tăng, trong khi biển xa, biển sâu đòi hỏi công nghệ cao hơn. Đây là bài toán đặt ra trong quá trình nâng cao giá trị kinh tế biển đến năm 2030.

Lê Hoàng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam phải biến các cam kết đối ngoại thành năng lực nội tại
Việt Nam phải biến các cam kết đối ngoại thành năng lực nội tại

VOV.VN - Theo TS Nicolas Chapman, nhà nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Tohoku (Nhật Bản), điều quan trọng sau chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mỹ và Canada không chỉ là những thỏa thuận mới, mà là khả năng Việt Nam chuyển các cam kết đó thành năng lực công nghệ, nhân lực và sức cạnh tranh.

Việt Nam phải biến các cam kết đối ngoại thành năng lực nội tại

Việt Nam phải biến các cam kết đối ngoại thành năng lực nội tại

VOV.VN - Theo TS Nicolas Chapman, nhà nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Tohoku (Nhật Bản), điều quan trọng sau chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mỹ và Canada không chỉ là những thỏa thuận mới, mà là khả năng Việt Nam chuyển các cam kết đó thành năng lực công nghệ, nhân lực và sức cạnh tranh.

Việt Nam cần làm gì để trở thành quốc gia biển mạnh vào năm 2030?
Việt Nam cần làm gì để trở thành quốc gia biển mạnh vào năm 2030?

VOV.VN - Với hàng nghìn km bờ biển và đảo lớn nhỏ, Việt Nam có dư địa lớn để phát triển kinh tế biển. Nhưng sức ép lên vùng ven bờ ngày càng gia tăng, trong khi biển xa, biển sâu đòi hỏi công nghệ cao hơn. Đây là bài toán đặt ra trong quá trình nâng cao giá trị kinh tế biển đến năm 2030.

Việt Nam cần làm gì để trở thành quốc gia biển mạnh vào năm 2030?

Việt Nam cần làm gì để trở thành quốc gia biển mạnh vào năm 2030?

VOV.VN - Với hàng nghìn km bờ biển và đảo lớn nhỏ, Việt Nam có dư địa lớn để phát triển kinh tế biển. Nhưng sức ép lên vùng ven bờ ngày càng gia tăng, trong khi biển xa, biển sâu đòi hỏi công nghệ cao hơn. Đây là bài toán đặt ra trong quá trình nâng cao giá trị kinh tế biển đến năm 2030.

Đưa Việt Nam vươn ra biển lớn: Đột phá thể chế, công nghệ để trở thành quốc gia biển mạnh
Đưa Việt Nam vươn ra biển lớn: Đột phá thể chế, công nghệ để trở thành quốc gia biển mạnh

VOV.VN - Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển và phát triển bền vững.

Đưa Việt Nam vươn ra biển lớn: Đột phá thể chế, công nghệ để trở thành quốc gia biển mạnh

Đưa Việt Nam vươn ra biển lớn: Đột phá thể chế, công nghệ để trở thành quốc gia biển mạnh

VOV.VN - Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển và phát triển bền vững.

Cảnh sát biển Việt Nam kết thúc chuyến tuần tra cao điểm khu vực giáp ranh
Cảnh sát biển Việt Nam kết thúc chuyến tuần tra cao điểm khu vực giáp ranh

VOV.VN - Từ ngày 28/8 đến 3/9 Đoàn công tác Cảnh sát biển đã có chuyến kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia - Indonesia. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Cảnh sát biển Việt Nam kết thúc chuyến tuần tra cao điểm khu vực giáp ranh

Cảnh sát biển Việt Nam kết thúc chuyến tuần tra cao điểm khu vực giáp ranh

VOV.VN - Từ ngày 28/8 đến 3/9 Đoàn công tác Cảnh sát biển đã có chuyến kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia - Indonesia. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp