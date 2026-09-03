Cảnh sát biển Việt Nam kết thúc chuyến tuần tra cao điểm khu vực giáp ranh

Đoàn công tác do Đại tá Lâm Sơn Tùng - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển làm trưởng đoàn; Thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, đại diện các cơ quan chức năng Cảnh sát biển, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4.

Trong quá trình cơ động tuần tra, kiểm soát, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 2 tàu Cảnh sát biển, 3 tàu Kiểm ngư, 2 tàu thuộc Hải đội Dân quân thường trực đang thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên thực địa.

Tham gia Đoàn công tác còn có Thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, đại diện các cơ quan chức năng Cảnh sát biển, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4.

Cạnh đó, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một số tàu cá đang hoạt động tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia - Indonesia.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam tuần tra khu vực giáp ranh trên biển

Qua kiểm tra, Đoàn công tác biểu dương những kết quả và tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực, trực canh quan sát, theo dõi đầy đủ mục tiêu rõ ràng. Đối với các tàu khai thác hải sản, cơ bản ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

Tiến hành kiểm tra các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tại các tàu cá, Đoàn tuyên truyền, giáo dục cho thuyền trưởng và các thuyền viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy, hải sản.

Theo Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian qua, các đơn vị trong toàn lực lượng đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU. Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng quyết liệt tuần tra, kiểm soát tại khu vực biển giáp ranh.

Quán triệt các nội dung kiểm tra đến các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Lực lượng chức năng đã tuyên truyền trực tiếp cho 772 lượt tàu/5.639 lượt thuyền viên, tuyên truyền qua máy nghề cá cho 3.120 lượt tàu/21.812 lượt thuyền viên hoạt động trên biển với nội dung nhấn mạnh vào các quy định xử phạt nghiêm khắc như phạt tiền, phạt tù, tịch thu phương tiện; đồng thời phát hơn 3.100 tờ rơi, sổ tay pháp luật và tặng hơn 700 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận, phổ biến quy định chống khai thác IUU; quyết liệt khắc phục vi phạm, góp phần nâng cao cơ hội gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.