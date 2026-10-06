Mùa nước nổi- Mùa nuôi cá không mồi

Những ngày này về vùng đất trũng Hòa An, nơi nào cũng nghe bà con râm ran bàn chuyện thả cá lên đồng trong mùa nước nổi. Có hơn chục công ruộng, ông Mai Văn Thuấn ở ấp Hòa Quới A cho biết, năm nay sau khi thu hoạch lúa Hè Thu xong, chờ khi con nước ngập đồng, ông đã mua hơn 20kg cá mè và cá chép về thả nuôi. Đến nay dù cá mới nuôi hơn 1 tháng nhưng con nào, con nấy cũng lớn gần bằng ba ngón tay.

Người dân kiểm tra lưới quây quanh ruộng phòng cá thoát ra ngoài

Ông Thuấn cho biết: “Lúa Thu Đông ở đây làm không được, có năm làm mà lỗ quá trời lỗ. Nước sâu quá nên cắt lúa không được, giờ đâu dám làm nữa. Thấy mùa này bỏ lúa chét thì cũng uổng, nên thấy anh em người ta nuôi cá, mình cũng bắt chước làm theo. Chứ mấy tháng này ở không, cũng chẳng làm gì”.

Mô hình nuôi cá không mồi mang lại hiệu quả kinh tế cao

Không riêng ông Thuấn, nhiều năm qua bà con ở ấp Hòa Quới A đều ngóng mùa nước nổi về để thả cá nuôi lên đồng. Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu cho biết, bà đã có hơn 10 năm gắn bó với mô hình này. Từ thả nuôi vài chục công ruộng ở buổi đầu, thấy có hiệu quả bà tiếp tục mở rộng thêm diện tích nuôi mỗi năm. Điểm đặc biệt là cá nuôi trên ruộng không phải cho ăn. Bên cạnh đó, tận dụng nguồn thức ăn trên đồng, nhất là lúa chét, gia đình còn kết hợp thả vịt thả để có thêm nguồn thu. Năm ngoái, tiền bán cá và gần 1.000 con vịt mang về cho gia đình bà gần 170 triệu đồng. Mùa nước nổi năm nay, bà đã thả hơn 130kg cá giống gồm cá mè, cá sặc rằn, cá rô… lên khoảng 120 công ruộng, đồng thời thả nuôi 800 con vịt.

Nhiều cánh đồng ở vùng trũng của thành phố Cần Thơ được nông dân thả cá nuôi trong mùa nước nổi

Mô hình nuôi cá trên ruộng trong mùa nước nổi đang được nhiều hộ dân ở xã Hòa An lựa chọn. Theo bà con, sau hơn 3 tháng thả nuôi, không cần tốn chi phí thức ăn sẽ thu hoạch được từ 50-60kg cá thương phẩm. Với giá cá được thương lái thu mua dao động từ 10-18 ngàn đồng/kg (tuỳ loại), sau khi trừ hết chi phí bà con có thu nhập từ 1-1,5 triệu đồng/công.

Ông Lê Hoàng Kinh- Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Hòa An cho biết, phần lớn diện tích đất ở xã Hòa An là vùng trũng nên việc bà con tận dụng nuôi cá trên ruộng rất phù hợp. Mùa nước nổi năm nay, toàn xã có gần 90 hộ nuôi cá trên ruộng, với tổng diện tích gần 260ha. Không chỉ giúp nông dân có thêm thu nhập trong thời gian nghỉ vụ, nuôi cá trên ruộng còn mang lại lợi ích cho vụ lúa Đông xuân tiếp theo. Rơm rạ được phân hủy, phân cá bổ sung dinh dưỡng góp phần cải tạo đất.

Mùa nước nổi về, thay vì để ruộng đồng bỏ không, nông dân vùng đất trũng ở xã Hòa An nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung đã biết tận dụng con nước để nuôi cá, tăng thêm thu nhập. Cách làm này vừa ít chi phí, vừa góp phần cải tạo đất, chuẩn bị nguồn dinh dưỡng cho vụ lúa Đông Xuân. Đối với bà con nơi đây, mùa nước nổi không còn là mùa khó khăn, mà trở thành mùa sinh kế, mang lại niềm vui và tăng thêm thu nhập.