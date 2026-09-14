English
/ SĂN TOUR
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hồng Ngự đánh thức tiềm năng du lịch xanh từ mùa nước nổi

Thứ Hai, 09:48, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vừa qua, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi với chủ đề “Hồng Ngự – Sắc nước vùng biên” lần thứ 2 năm 2026, thu hút khoảng 10.000 lượt người dân và du khách tham gia.

Được tổ chức ngày 13/9, chuỗi hoạt động "Hồng Ngự – Sắc nước vùng biên" năm 2026 mang đậm sắc thái văn hóa miền sông nước, gồm “Phiên chợ nổi vùng biên”, biểu diễn đờn ca tài tử “Âm vang mùa nước nổi” trên những chiếc xuồng và hội thi “Đua xuồng đồng đội” với 17 đội tham gia.

Bên cạnh đó, hội thi “Duyên quê mùa nước nổi” có 14 đội thi, giới thiệu những câu chuyện, hình ảnh và nét đặc trưng về văn hóa, con người quê hương Hồng Ngự. Các hoạt động bắt vịt, mò trứng cũng tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách cùng trải nghiệm.

hong ngu danh thuc tiem nang du lich xanh tu mua nuoc noi hinh anh 1
Giới thiệu trang phục áo bà ba truyền thống tại hội thi “Duyên quê mùa nước nổi”.

Đặc biệt, cuộc thi “Vẻ đẹp vùng đất Hồng Ngự” giới thiệu những tác phẩm ảnh ghi lại cảnh quan, thiên nhiên, con người, đời sống và các hoạt động văn hóa trong mùa nước nổi, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất biên giới đến người dân và du khách.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, những giá trị văn hóa gắn với đời sống, sản xuất và ẩm thực của người dân mùa nước nổi được bảo tồn, phát huy; đồng thời từng bước hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh Hồng Ngự đến du khách trong và ngoài địa phương.

hong ngu danh thuc tiem nang du lich xanh tu mua nuoc noi hinh anh 2
Hồng Ngự (Đồng Tháp) tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi lần thứ 2. Nguồn: UBND phường Hồng Ngự

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự cho biết: “Tổ chức các hoạt động không chỉ tái hiện vẻ đẹp sông nước, truyền thống văn hóa của vùng đất Hồng Ngự, mà địa phương cũng định hướng xây dựng du lịch xanh, du lịch sinh thái. Trên cơ sở thị hiếu của người dân và du khách, họ rất thích thú khi trở về với vùng sông nước để trải nghiệm mùa nước nổi, cũng như trải nghiệm miền quê vùng biên giới. Chúng tôi đang định hướng quy hoạch vùng đất Hồng Ngự thành điểm du lịch, phát huy trên nền tảng văn hóa sông nước, văn hóa địa phương, kết nối với vùng biên giới để định hướng lâu dài cho phát triển du lịch xanh”.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du khách thích thú với lễ hội đua bò vùng Bảy Núi
Du khách thích thú với lễ hội đua bò vùng Bảy Núi

VOV.VN - Ngày 13/9, tại sân đua bò Chùa Rô, xã An Cư, tỉnh An Giang đã diễn ra Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026, tranh Cúp Phân bón Cà Mau. Đây là lần thứ 12 hội đua bò được tổ chức, tiếp tục duy trì một hoạt động văn hóa, thể thao gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer.

Du khách thích thú với lễ hội đua bò vùng Bảy Núi

Du khách thích thú với lễ hội đua bò vùng Bảy Núi

VOV.VN - Ngày 13/9, tại sân đua bò Chùa Rô, xã An Cư, tỉnh An Giang đã diễn ra Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026, tranh Cúp Phân bón Cà Mau. Đây là lần thứ 12 hội đua bò được tổ chức, tiếp tục duy trì một hoạt động văn hóa, thể thao gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer.

Khu di tích Xẻo Quýt, từ căn cứ địa cách mạng đến điểm sáng du lịch
Khu di tích Xẻo Quýt, từ căn cứ địa cách mạng đến điểm sáng du lịch

VOV.VN - Giữa vùng đất Đồng Tháp Mười mênh mông sông nước, có một không gian dường như tách biệt với những ồn ào, hối hả của phố thị. Xẻo Quýt hôm nay – từ căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy Kiến Phong năm xưa, đã trở thành điểm đến du lịch sinh thái, về nguồn giàu ý nghĩa.

Khu di tích Xẻo Quýt, từ căn cứ địa cách mạng đến điểm sáng du lịch

Khu di tích Xẻo Quýt, từ căn cứ địa cách mạng đến điểm sáng du lịch

VOV.VN - Giữa vùng đất Đồng Tháp Mười mênh mông sông nước, có một không gian dường như tách biệt với những ồn ào, hối hả của phố thị. Xẻo Quýt hôm nay – từ căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy Kiến Phong năm xưa, đã trở thành điểm đến du lịch sinh thái, về nguồn giàu ý nghĩa.

Du lịch ĐBSCL: 100 doanh nghiệp đưa về 7,5 triệu lượt khách
Du lịch ĐBSCL: 100 doanh nghiệp đưa về 7,5 triệu lượt khách

VOV.VN - Thống kê từ 100 doanh nghiệp lữ hành từ TP.HCM thường xuyên tham gia liên kết, đã có khoảng 7,5 triệu lượt khách được đưa về ĐBSCL, giúp kết nối hiệu quả nguồn khách lớn với tài nguyên du lịch địa phương.

Du lịch ĐBSCL: 100 doanh nghiệp đưa về 7,5 triệu lượt khách

Du lịch ĐBSCL: 100 doanh nghiệp đưa về 7,5 triệu lượt khách

VOV.VN - Thống kê từ 100 doanh nghiệp lữ hành từ TP.HCM thường xuyên tham gia liên kết, đã có khoảng 7,5 triệu lượt khách được đưa về ĐBSCL, giúp kết nối hiệu quả nguồn khách lớn với tài nguyên du lịch địa phương.

Cà Mau: 4 ngày thu hút khoảng 121.500 lượt khách
Cà Mau: 4 ngày thu hút khoảng 121.500 lượt khách

VOV.VN - Trong 4 ngày từ 28 - 31/8, Cà Mau đón khoảng 121.500 lượt khách tham quan, trải nghiệm và vui chơi, tăng 76,7% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng Quảng trường Hùng Vương thu hút khoảng 25.400 lượt khách.

Cà Mau: 4 ngày thu hút khoảng 121.500 lượt khách

Cà Mau: 4 ngày thu hút khoảng 121.500 lượt khách

VOV.VN - Trong 4 ngày từ 28 - 31/8, Cà Mau đón khoảng 121.500 lượt khách tham quan, trải nghiệm và vui chơi, tăng 76,7% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng Quảng trường Hùng Vương thu hút khoảng 25.400 lượt khách.

Cà Mau đầu tư 17,5 tỷ đồng xây dựng cơ sở dữ liệu số ngành du lịch
Cà Mau đầu tư 17,5 tỷ đồng xây dựng cơ sở dữ liệu số ngành du lịch

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau đã ban hành chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành du lịch. Dự án sẽ góp phần phát triển các sản phẩm du lịch thông minh, nâng cao uy tín điểm đến và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Cà Mau đầu tư 17,5 tỷ đồng xây dựng cơ sở dữ liệu số ngành du lịch

Cà Mau đầu tư 17,5 tỷ đồng xây dựng cơ sở dữ liệu số ngành du lịch

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau đã ban hành chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành du lịch. Dự án sẽ góp phần phát triển các sản phẩm du lịch thông minh, nâng cao uy tín điểm đến và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực