Hồng Ngự đánh thức tiềm năng du lịch xanh từ mùa nước nổi

Được tổ chức ngày 13/9, chuỗi hoạt động "Hồng Ngự – Sắc nước vùng biên" năm 2026 mang đậm sắc thái văn hóa miền sông nước, gồm “Phiên chợ nổi vùng biên”, biểu diễn đờn ca tài tử “Âm vang mùa nước nổi” trên những chiếc xuồng và hội thi “Đua xuồng đồng đội” với 17 đội tham gia.

Bên cạnh đó, hội thi “Duyên quê mùa nước nổi” có 14 đội thi, giới thiệu những câu chuyện, hình ảnh và nét đặc trưng về văn hóa, con người quê hương Hồng Ngự. Các hoạt động bắt vịt, mò trứng cũng tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách cùng trải nghiệm.

Giới thiệu trang phục áo bà ba truyền thống tại hội thi “Duyên quê mùa nước nổi”.

Đặc biệt, cuộc thi “Vẻ đẹp vùng đất Hồng Ngự” giới thiệu những tác phẩm ảnh ghi lại cảnh quan, thiên nhiên, con người, đời sống và các hoạt động văn hóa trong mùa nước nổi, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất biên giới đến người dân và du khách.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, những giá trị văn hóa gắn với đời sống, sản xuất và ẩm thực của người dân mùa nước nổi được bảo tồn, phát huy; đồng thời từng bước hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh Hồng Ngự đến du khách trong và ngoài địa phương.

Hồng Ngự (Đồng Tháp) tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi lần thứ 2. Nguồn: UBND phường Hồng Ngự

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự cho biết: “Tổ chức các hoạt động không chỉ tái hiện vẻ đẹp sông nước, truyền thống văn hóa của vùng đất Hồng Ngự, mà địa phương cũng định hướng xây dựng du lịch xanh, du lịch sinh thái. Trên cơ sở thị hiếu của người dân và du khách, họ rất thích thú khi trở về với vùng sông nước để trải nghiệm mùa nước nổi, cũng như trải nghiệm miền quê vùng biên giới. Chúng tôi đang định hướng quy hoạch vùng đất Hồng Ngự thành điểm du lịch, phát huy trên nền tảng văn hóa sông nước, văn hóa địa phương, kết nối với vùng biên giới để định hướng lâu dài cho phát triển du lịch xanh”.