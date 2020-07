Mục tiêu xuất khẩu 6,7 triệu tấn gạo năm 2020 có thể sẽ cán đích

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương vừa công bố danh sách thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 15/7. Theo danh sách này, cả nước có 192 doanh nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.



Trong đó, Cần Thơ có số lượng thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo lớn nhất cả nước với 41 doanh nghiệp, tiếp đó là TP. HCM với 34 doanh nghiệp, Long An 25 doanh nghiệp, An Giang 20 doanh nghiệp, Đồng Tháp 17 doanh nghiệp, Hà Nội 7 doanh nghiệp, Kiên Giang 6 doanh nghiệp và Nghệ An 6 doanh nghiệp.



Một số địa phương chỉ có 1 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo là Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Hậu Giang, Nam Định, Ninh Bình, Lạng Sơn, Quảng Trị.

Xuất khẩu gạo sẽ có nhiều thuận lợi từ nay đến cuối năm. (Ảnh minh họa: KT)

Cũng theo Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm nay, với tác động của dịch Covid-19, giao dịch thương mại với Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ đất liền gần như đình trệ vào thời điểm đầu tháng 2, xuất khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản bị ảnh hưởng rất lớn.



Nhóm hàng nông, lâm thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 11,7 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, gạo là một trong số ít mặt hàng không bị tác động nhiều bởi dịch bệnh khi cả giá trị và sản lượng xuất khẩu đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2019.



Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng xuất khẩu gạo đạt 3,54 triệu tấn, trị giá 1,73 tỷ USD, tăng 5,6% về lượng và 19,3% về giá trị.



Bộ Công Thương đánh giá, với những thuận lợi về thị trường, đặc biệt là nhu cầu gạo thế giới tăng cao từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các doanh nghiệp gạo Việt Nam đang có cơ hội gia tăng sản lượng và giá xuất khẩu gạo.



Với những tín hiệu đầy lạc quan như vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo, mục tiêu xuất khẩu 6,7 triệu tấn gạo trong năm 2020 có thể sẽ cán đích. Cùng với đó, Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ tháng 8 tới, sẽ là một động lực cho lúa gạo xuất khẩu đến được những khu vực thị trường khó tính, đòi hỏi tiêu chuẩn cao./.