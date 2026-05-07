Năm Quốc tế Nữ nông dân 2026: Tiếp sức cho phụ nữ làm chủ nông nghiệp và HTX

Ngày 7/5/2026 tại Khách sạn Fortuna, Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ICA-AP) tổ chức Hội nghị phụ nữ 2026 với chủ đề “Trao quyền để phát triển: Phụ nữ trong nông nghiệp và Hợp tác xã” nhằm kỷ niệm Năm quốc tế Nông dân nữ 2026.

Phụ nữ đóng góp 71% lực lượng sản xuất nông nghiệp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc công bố năm 2026 là Năm Quốc tế Nữ nông dân, nhằm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Thông qua hợp tác giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đối tác quốc tế như Liên đoàn Hợp tác xã Raiffeisen CHLB Đức (DGRV), chương trình tập trung vào việc thúc đẩy bình đẳng giới, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh, phụ nữ đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể và nông nghiệp bền vững. Theo bà, nhiều hợp tác xã do phụ nữ quản lý đã hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nữ và góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội tại địa phương.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Hiện Việt Nam có gần 24.000 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó khoảng 10% có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt vẫn còn hạn chế, chỉ chiếm trên 25% tổng số lãnh đạo hợp tác xã và phần lớn giữ vị trí cấp phó. Bên cạnh đó, nhiều nữ cán bộ hợp tác xã còn gặp khó khăn về kỹ năng quản trị, tài chính, ứng dụng công nghệ và xúc tiến thương mại.

Theo lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trong những năm qua, nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể đã được triển khai như đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, mô hình phát triển hợp tác xã hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, bà Chitose Arai, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ IСА-АР cho rằng, việc Liên hợp quốc công bố năm 2026 là Năm Quốc tế Nữ nông dân là dấu mốc quan trọng nhằm ghi nhận vai trò và những đóng góp lâu dài của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Bà Chitose Arai, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ IСА-АР

Bà Chitose Arai nhấn mạnh Ủy ban Phụ nữ ICA-AP đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đối thoại chính sách, bình đẳng giới và nâng cao vai trò phụ nữ trong kinh tế hợp tác. Năm 2023, tổ chức này đã xây dựng Chiến lược bình đẳng giới hướng tới mô hình hợp tác xã bình đẳng giới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với bốn trụ cột gồm: trao quyền kinh tế, trao quyền xã hội, tăng cường kiến thức – giáo dục và thúc đẩy đoàn kết hợp tác.

Dẫn số liệu của FAO, bà cho biết phụ nữ hiện đóng góp tới 71% lực lượng sản xuất nông nghiệp trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận đất đai, công nghệ, tài chính và nguồn lực phát triển, trong khi phần lớn cơ hội tiếp cận hiện vẫn tập trung ở các hợp tác xã do nam giới làm chủ.

Theo bà Chitose Arai, cần xây dựng khuôn khổ bình đẳng giới toàn diện hơn, đồng thời tăng cường hỗ trợ phụ nữ nâng cao kỹ năng, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế – xã hội.

Đại diện ICA-AP khẳng định hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao vị thế phụ nữ trong cộng đồng. Hội nghị lần này cũng là cơ hội để các nữ lãnh đạo và các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Xây dựng các thiết chế và khuôn khổ chính sách phù hợp

Phát biểu tại hội nghị, ông Vinod Ahuja, Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam nhận định, hệ thống lương thực toàn cầu đang chịu nhiều áp lực từ biến đổi khí hậu, biến động nhân khẩu học và yêu cầu chuyển đổi nông nghiệp bền vững. Trong bối cảnh đó, phụ nữ giữ vai trò trung tâm trong bảo đảm an ninh lương thực và duy trì chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Ông Vinod Ahuja, Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam

Theo ông Vinod Ahuja, phụ nữ không chỉ tham gia mạnh mẽ trong lực lượng lao động nông nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng từ sản xuất, chế biến đến tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản về tiếp cận đất đai, tài chính, công nghệ và các nguồn lực phát triển.

Đại diện FAO cho rằng bất bình đẳng giới và khoảng cách thể chế đang hạn chế khả năng phát huy tiềm năng của nữ nông dân và các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng do thiếu tài sản thế chấp, dẫn đến hạn chế đầu tư, giảm năng suất và thu nhập.

Ông Vinod Ahuja nhấn mạnh cần xây dựng các thiết chế và khuôn khổ chính sách phù hợp nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ trong hệ thống lương thực, đồng thời thúc đẩy các mô hình hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ tham gia và lãnh đạo.

Theo ông, công nghệ số, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo sẽ là công cụ quan trọng giúp phụ nữ và hợp tác xã nông nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đại diện FAO cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm quốc tế về các mô hình hỗ trợ phụ nữ thông qua nền tảng số, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai và phát triển sinh kế bền vững ở cấp cộng đồng.

Ông Balasubramanian (Balu) Iyer, Giám đốc khu vực Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á –-Thái Bình Dương

Ông Balasubramanian (Balu) Iyer, Giám đốc khu vực Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khẳng định, chủ đề “Trao quyền để phát triển: Phụ nữ trong nông nghiệp và hợp tác xã” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi phụ nữ đang giữ vai trò trung tâm trong phát triển nông nghiệp và kinh tế hợp tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Balu Iyer đánh giá phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động trong nông nghiệp mà còn là những doanh nhân, nhà lãnh đạo, người chăm sóc cộng đồng và tác nhân thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận đất đai, thị trường, nguồn vốn và các cơ hội phát triển kinh doanh hợp tác xã.

Theo ông, các hợp tác xã không chỉ là mô hình kinh doanh mà còn đóng vai trò đối tác quan trọng trong chia sẻ giá trị phát triển, nâng cao kỹ năng, tăng cường năng lực quản trị và hỗ trợ phụ nữ tham gia sâu hơn vào thị trường.

Hội nghị Phụ nữ 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp và hợp tác xã tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới một hệ thống lương thực bao trùm, bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.