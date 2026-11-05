Nâng cao hàm lượng công nghệ trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Thông tin từ Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Tài Chính, cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ USD, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm 2025 và vốn đầu tư thực hiện đạt hơn 21 tỷ USD.

Đối với 15 tỉnh, thành phố phía Nam vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt hơn 22 tỷ USD với 1.830 dự án cấp mới chiếm tỷ trọng gần 44% vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu khu vực phía Nam và cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với hơn 10,4 tỷ USD.

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Để thu hút, đón dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong những tháng còn lại của năm 2026 cũng như năm 2027, Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Tài Chính và đại diện ngành chức năng các tỉnh phía Nam thống nhất với giải pháp: chuẩn bị đội ngũ lao động có tay nghề cho những dự án sử dụng công nghệ cao; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng, năng lượng phục vụ sản xuất; nghiên cứu mô hình hợp tác đào tạo theo đặt hàng của các doanh nghiệp nước ngoài…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Tài Chính, cho biết, trong giai đoạn tới, cần chuyển trọng tâm từ thu hút vốn đơn thuần sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan toả của đầu tư nước ngoài theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10 ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các giải pháp trong Nghị quyết 280, ngày 22/9/2026 của Chính phủ.

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“Thu hút đầu tư nước ngoài không chỉ thu hút về mặt nguồn vốn mà quan trọng hơn đó là nâng cao về hàm lượng công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng thúc đẩy sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và thế giới. Quan trọng nhất đó là tạo ra sự kết nối hiệu quả, tạo sự lan toả giữa khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế trong nước. Thu hút theo cụm phát triển các hệ sinh thái để qua đó thực hiện được các định hướng lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.