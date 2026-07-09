Lâm Đồng và Indonesia hợp tác phát triển du lịch

Với quy mô dân số đứng thứ tư thế giới và lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia là thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng mà tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm phát triển.

Hiện nay lượng khách Indonesia đến Lâm Đồng mới chiếm khoảng 0,4% tổng lượng khách quốc tế của tỉnh. Bởi vậy tỉnh Lâm Đồng và Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh có chung nhận định, dư địa để hai bên cùng hợp tác phát triển du lịch là rất lớn.

Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Indonesia, bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030”; triển khai nghiên cứu thị hiếu khách Indonesia để định hướng xây dựng, đầu tư sản phẩm dịch vụ du lịch cho phù hợp với nhu cầu của du khách đặc biệt là đảm bảo yếu tố tín ngưỡng tôn giáo.

Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và thúc đẩy trao đổi khách du lịch trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông tin về định hướng xây dựng, đầu tư sản phẩm dịch vụ đón khách du lịch Indonesia.

Tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp du lịch Indonesia đặt nhiều kỳ vọng trong kết nối hợp tác phát triển du lịch.

“Với nhiều nét tương đồng về văn hoá, về khoảng cách địa lý thuận lợi và sự chủ động kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp và Hiệp hội du lịch của hai bên, quan hệ hợp tác du lịch giữa Lâm Đồng và Indonesia sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và doanh nghiệp cũng như thu hút du khách của cả hai nước. Chúng tôi kỳ vọng rằng Indonesia sẽ là một trong những thị trường trọng điểm đến với Lâm Đồng trong thời gian tới” - bà Nguyễn Lan Ngọc chia sẻ.