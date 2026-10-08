Lâm Đồng và đối tác Hàn Quốc kết nối giao thương, thúc đẩy đầu tư



Khẳng định dư địa hợp tác còn rất lớn, tỉnh Lâm Đồng mong muốn đưa thuỷ sản, cà phê, hoa quả và các loại thực phẩm chế biến vào sâu trong hệ thống phân phối và bán lẻ của Hàn Quốc. Đồng thời chuyển từ mua bán sản phẩm sang hợp tác chuỗi giá trị. Doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ cùng tham gia đầu tư vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến, bảo quản, đóng gói, truy suất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu riêng để khai thác hiệu quả vùng nguyên liệu lớn của tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc khẳng định dư địa hợp tác còn rất lớn trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc kết nối trực tiếp giữa chính quyền – địa phương – hiệp hội – doanh nghiệp sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, tạo ra những giá trị mới.

“Chúng tôi hi vọng công nghệ chế biến, logistics của Hàn Quốc sẽ thúc đẩy sự phát triển những sản phẩm nông sản. Về năng lượng tái tạo chúng tôi có khá nhiều tiềm năng về thuỷ điện, điện gió và điện mặt trời. Đây là một lợi thế mà chúng tôi cần có sự hỗ trợ của doanh nghiệp để phát triển lượng điện cho phát triển công nghiệp. Chúng tôi cũng hi vọng các doanh nghiệp của Hàn Quốc quan tâm đầu tư các khu công nghiệp ở vùng ven biển và khu công nghệ cao cũng như là công nghệ chế biến về khoáng sản”, ông Nguyễn Ngọc Phúc mong muốn.

Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu thị trường và sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng.

Hiện, tỉnh Lâm Đồng có 37 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 279 triệu USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu hàng hoá của Lâm Đồng sang Hàn Quốc đạt hơn 56 triệu USD chiếm 1,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá từ Hàn Quốc vào Lâm Đồng đạt 7,8 triệu USD với các sản phẩm chính là nguyên liệu dệt may, nhựa, sản phẩm từ nhựa, giấy, sản phẩm từ giấy và các hoá chất.