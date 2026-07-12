Nâng cao năng lực thương mại điện tử trong bối cảnh pháp lý mới

Thích ứng với khung pháp lý mới là yêu cầu cấp thiết

Từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp trong việc cập nhật quy định và nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử.

Thực tế cho thấy, thương mại điện tử đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn không ít hạn chế. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh chưa đồng đều về kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số; năng lực xây dựng thương hiệu trực tuyến y hữu lớp còn yếu; việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, truy xuất nguồn gốc hay khai thác các nền tảng thương mại xã hội chưa được triển khai rộng rãi.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thương mại điện tử, ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế cho biết: “Việc ứng dụng TMĐT ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương. Trong bối cảnh Luật Thương mại điện tử 2025 và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP vừa có hiệu lực, việc cập nhật kịp thời các quy định mới, đồng thời nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số cho doanh nghiệp là yêu cầu cần thiết để thích ứng với xu hướng phát triển của nền kinh tế số”.

Theo các chuyên gia, việc triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn ngay sau khi luật có hiệu lực giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận quy định mới, giảm thiểu rủi ro pháp lý và nâng cao khả năng vận hành trên môi trường số. Đồng thời, đây cũng là bước đi cần thiết nhằm xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn và bền vững.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp còn hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng thực tiễn, từ xây dựng gian hàng trực tuyến, phát triển thương hiệu số đến tối ưu hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số. Điều này góp phần tạo nền tảng để doanh nghiệp thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường.

Nắm bắt công nghệ và xu hướng để nâng cao năng lực cạnh tranh

Song song với việc hoàn thiện khung pháp lý, thị trường thương mại điện tử tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu được công bố tại hội nghị, doanh thu bán lẻ thương mại điện tử toàn cầu năm 2025 ước đạt khoảng 6,86 nghìn tỷ USD với 2,77 tỷ người mua sắm trực tuyến. Tại Việt Nam, quy mô thị trường thương mại điện tử B2C đạt khoảng 31 tỷ USD, thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực.

Bà Nguyễn Phương Ly, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) cho biết, doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường: “Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cần chủ động nắm bắt những xu hướng mới như thương mại điện tử trên thiết bị di động (M-commerce), ứng dụng AI tạo sinh, livestream bán hàng, thương mại xã hội (Social Commerce), tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing), phát triển đa kênh (Omnichannel) và thương mại điện tử xuyên biên giới để nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là sự phát triển của nội dung số và trí tuệ nhân tạo. Hành vi tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng, người mua ngày càng ưu tiên trải nghiệm trực quan, cá nhân hóa và tương tác cao trên các nền tảng số.

Theo bà Trần Quỳnh Trang, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX): “Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng liên tục thay đổi, doanh nghiệp không chỉ cần đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử mà còn phải biết xây dựng thương hiệu thông qua nội dung số, video ngắn và các nền tảng mạng xã hội”.

Việc ứng dụng các công nghệ mới không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí mà còn nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng. Các mô hình kinh doanh như bán hàng đa kênh, thương mại xã hội hay livestream đang trở thành xu hướng chủ đạo, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Thực tế cho thấy, nhu cầu nâng cao kỹ năng số của doanh nghiệp ngày càng lớn. Không chỉ dừng ở việc tham gia nền tảng, doanh nghiệp cần hiểu rõ cách vận hành, khai thác dữ liệu và tối ưu nội dung để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc chủ động đầu tư vào công nghệ, nâng cao kỹ năng và nắm bắt xu hướng sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.