Nâng cấp Tỉnh lộ 676 chậm tiến độ, cuộc sống người dân gặp khó khăn

Thứ Tư, 16:27, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 4 năm triển khai, công trình nâng cấp Tỉnh lộ 676 ở tỉnh Quảng Ngãi mới đạt hơn 40% khối lượng, nhiều đoạn thi công cầm chừng. Tiến độ thi công kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối khu vực Măng Đen, Măng Bút với các xã miền núi phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 56km, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 24, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối khu du lịch sinh thái Măng Đen với các địa phương. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Địa hình khu vực Tỉnh lộ 676 chủ yếu là đồi núi.

Sau 4 năm triển khai, giá trị xây lắp mới đạt hơn 40% giá trị hợp đồng, mặt bằng được bàn giao mới đạt 78,43%. Trên công trường, vào một số thời điểm không có máy móc, thiết bị hoạt động. Một số vị trí đang triển khai thi công cầu nhưng số lượng công nhân rất ít, thi công cầm chừng.

Một cây cầu trên tuyến đang được thi công

Chị Y Thanh ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi phàn nàn, việc thi công kéo dài, đặc biệt vào mùa mưa xảy ra sạt lở taluy dương, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

“Đường chưa xong, mặt đường xấu nên ảnh hưởng đến việc đi lại. Mùa mưa taluy dương sạt xuống, cây cối lấp đường, bà con đi lại không được. Những lúc như vậy phải đợi vài ngày xe múc giải phóng đất đá, cây sạt xuống rồi mới đi được. Chúng tôi rất mong công trình thi công sớm để người dân đi lại đỡ khổ” - chị Y Thanh cho biết thêm. 

Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận, tiến độ chung của dự án còn chậm, khối lượng còn lại gần 60% giá trị hợp đồng và không hoàn thành trong năm 2025 như kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc về cơ chế, chính sách trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; khó khăn trong di dời lưới điện; vướng thủ tục chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp; thiếu nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá...

Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị các địa phương khẩn trương hoàn tất xác minh nguồn gốc đất đối với các trường hợp còn lại; ban hành quyết định thu hồi đất đối với các diện tích đất đủ điều kiện; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng lấn, sai lệch so với thực tế. 

Ông Phùng Văn Long, Giám đốc điều hành Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 đề nghị: “Dự án cũng được gia hạn như vậy rồi thì không thể gia hạn thêm được nữa. Trước hết về phía chủ đầu tư có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị; bám sát hiện trường, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Vướng ở chỗ nào thì đơn vị đề xuất, báo cáo với UBND các xã trên tuyến ở đó để họ chỉ đạo xử lý, đảm bảo về mặt bằng. Bên cạnh đó cũng phải tích cực làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cũng như báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương mở cửa cấp phép trở lại đối với cái mỏ khai thác vật liệu”.

Thi công nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 676 ở Quảng Ngãi.

Mới đây, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến kiểm tra thực tế thi công dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân công ra công trường triển khai thi công 3 ca, 4 kíp. Trong đó, ưu tiên thi công các cầu, cống lớn trên tuyến; mặt bằng bàn giao đến đâu, triển khai thi công nhanh đến đó. Chính quyền địa phương khẩn trương xác minh nguồn gốc đối với các thửa đất còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành việc thu hồi, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 9/2026.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Kiểm tra điểm bán bánh mì trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: 2 người bị thương do sự cố phóng điện đường dây 110kV

Quảng Ngãi: Gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn tham gia bầu cử

