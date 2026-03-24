Kiểm tra điểm bán bánh mì trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Quảng Ngãi

Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vừa báo cáo vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê. Báo cáo này cho biết, trong các ngày 22 - 23/3/2026, nhiều người có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa sau khi ăn bánh mì và phải nhập viện điều trị.

Các bệnh nhân được tiếp nhận tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Qua khai thác thông tin, các trường hợp này đều liên quan việc ăn bánh mì ổ có nhân tại một điểm bán do bà Trương Thị Khả Ái làm chủ, ở số 183 đường Văn Tiến Dũng, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê.

Trước đó, từ 7h ngày 21/3 đến 8h ngày 22/3/2026, các bệnh nhân này đã mua và sử dụng bánh mì tại đây. Khoảng 15h ngày 21/3, trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc; các ca còn lại sau đó cũng có biểu hiện tương tự và phải nhập viện.

Đến 10h ngày 24/3, có 19 người đến khám và điều trị, hiện sức khỏe cơ bản ổn định.

Bà Trần Thị Nhân (49 tuổi) ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng 21/3, bà cùng cháu ngoại ăn bánh mì. Đến chiều cùng ngày, cháu có dấu hiệu đau bụng. Riêng bà đến tối mới xuất hiện triệu chứng, kèm cảm giác lạnh, run và mệt. Bà Trần Thị Nhân nói, gia đình tự mua thuốc nhưng không hiệu quả, sau đó bà bị tiêu chảy nhiều lần, phải vào bệnh viện.

“Sáng thứ Bảy (ngày 21/3) hai bà cháu ăn bánh mì lúc 9 giờ. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì cháu đau bụng trước, sau đó càng lúc càng mệt, đi ngoài liên tục. Đến Chủ nhật (ngày 22/3) cháu không ăn uống được nên gia đình đưa đi bệnh viện”, bà Trần Thị Nhân cho biết thêm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Tịnh Khê và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh.

Qua khai báo của bà Trương Thị Khả Ái, hằng ngày bà dùng 1 tủ để bán bánh mì, thời gian từ 6h đến 9h với các loại bánh mì ổ có nhân gồm: chả, chà bông, bơ (tự đánh bằng trứng gà và dầu đậu nành), tương ớt rim, rau ngò, thịt hon, xíu mại (thịt bằm ướp gia vị, nấu chín). Trong đó, các loại chả bà mua tại cơ sở Tiến (gần chợ Gò, phường Trương Quang Trọng); tương ớt rim và chà bông mua tại bà Lệ (kinh doanh tại chợ Tịnh Khê); còn lại các nguồn nguyên liệu được cơ sở mua về tự chế biến tại bếp của gia đình. Các sản phẩm như: chả bò gân, chả lụa, ớt rim, chà bông được cơ sở mua về bảo quản, sử dụng để kinh doanh trong 2-3 ngày.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa chứng minh các thủ tục pháp lý liên quan việc kinh doanh bánh mì ổ có nhân và nguồn gốc, xuất xứ nguồn nguyên liệu, thực phẩm; khu vực chế biến, sơ chế từ khu vực bếp của gia đình và vận chuyển đến nơi kinh doanh (cách nhà 80 mét).

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành niêm phong tất cả các mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bánh mì của bà Trương Thị Khả Ái, đề nghị tạm ngừng kinh doanh và chờ kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại, yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi nhận thông tin về vụ nghi ngộ độc do bánh mì tại xã Tịnh Khê, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ sở điều trị, đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh, tăng cường tiếp nhận và phân loại bệnh nhân. Các đơn vị tập trung điều trị, ưu tiên những trường hợp nặng hoặc có dấu hiệu chuyển nặng.

Về công tác điều tra, giám sát, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Y tế, Công an và UBND xã để kiểm tra tại địa bàn. Cơ sở nghi liên quan vụ ngộ độc đã bị tạm dừng hoạt động. Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu các thực phẩm còn lại hoặc nghi ngờ, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện để xét nghiệm.

Ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Riêng đối với cơ sở xử lý ngộ độc, chúng tôi cũng đã niêm phong tất cả các thực phẩm tại các cơ sở tại cơ sở sản xuất kinh doanh này. Nếu như có các dấu hiệu vi phạm thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm về sau. Trong thời gian sớm nhất thì chúng tôi cũng sẽ công khai các kết quả điều tra cho cộng đồng để mà có các cảnh báo cộng đồng kịp thời”.