New Zealand phê chuẩn Hiệp định CPTPP

New Zealand vừa trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bộ trưởng Thương mại và tăng trưởng xuất khẩu New Zealand David Parker đã trao văn bản thông báo về việc phê chuẩn của New Zealand cho người đứng đầu phái đoàn New Zealand tại Canada khi đang ở thăm nước này.

Trong thông cáo báo chí đưa ra vào hôm nay, văn phòng Bộ trưởng Thương mại và tăng trưởng xuất khẩu New Zealand cho biết, “tầm quan trọng của CPTPP đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh những tháng gần đầy chủ nghĩa bảo hộ đang có có xu hướng phát triển trên toàn thế giới”.

Tòa nhà Quốc hội New Zealand. (Ảnh: wikipedia.org)

Bộ trưởng David Parker khẳng định “việc New Zealand phê chuẩn CPTPP có nghĩa là các doanh nghiệp nước này sẽ tận dụng lợi thế của CPTPP và mức thuế thấp trong giao dịch thương mại với các nước thành viên ngay từ những ngày đầu tiên” để từ đó “nâng cao mức sống, tăng lương” cho người lao động của nước này. Đặc biệt, New Zealand hy vọng, giao lưu thương mại với Canada, Mexico và Nhật Bản, ba quốc gia mà New Zealand chưa ký kết Hiệp định thương mại, sẽ được đẩy mạnh khi các bên cùng là thành viên của CPTPP.

Bộ trưởng David Parker cho biết, nếu so sánh với TPP, CPTPP mang lại cho New Zealand nhiều lợi thế trong đó có việc bảo vệ công ty dược phẩm, bảo vệ Hiệp ước Waitangi cũng như quyền của Chính phủ trong việc điều hành lợi ích công cộng.

New Zealand phê chuẩn CPTPP sau khi Hiệp định được Quốc hội nước này thông qua vào ngày hôm qua sau khi nhận được sự ủng hộ của tất cả các đảng phái trừ Đảng Xanh.

Như vậy, đến lúc này, đã có 4 quốc gia trên thế giới chính thức phê chuẩn CPTPP, trong đó có Nhật Bản, Mexico, Singpaore và New Zealand. Cách đây ít ngày, Thượng viện và trước đó là Hạ viện Australia cũng đã thông qua CPTPP và hiện chỉ còn chờ sự phê chuẩn chính thức. Theo dự kiến, Canada cũng sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định này. Trong bối cảnh này, có thể trong đầu năm 2019, CPTPP nhiều khả năng sẽ chính thức có hiệu lực./.

