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Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ lệ tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào LDR lên 50%

Thứ Bảy, 13:01, 01/08/2026
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VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1743/QĐ-NHNN về tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

Hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028

Theo Quyết định, tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước. Quyết định số 1743/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028. Tỷ lệ khấu trừ nêu trên được áp dụng trong toàn bộ khoảng thời gian này.

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Các ngân hàng thương mại được tính 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại có nhận tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước phải chủ động theo dõi, đánh giá và kiểm soát chênh lệch về quy mô, kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn. Các ngân hàng đồng thời phải bảo đảm khả năng thanh khoản, khả năng chi trả, kể cả trong trường hợp Kho bạc Nhà nước thu hồi trước hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn; duy trì đầy đủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng có thêm dư địa mở rộng tín dụng

Quyết định được ban hành trong bối cảnh Chính phủ triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong những quý còn lại của năm 2026, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo quy định mới, từ ngày 1/8/2026, các ngân hàng thương mại được tính 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR), thay vì mức 20% như trước đây. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng có thêm dư địa mở rộng tín dụng mà không phải gia tăng đáng kể áp lực huy động vốn.

Bảo Ngọc/VOV1
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