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Lãi suất tiền gửi thực tế cao hơn lãi suất niêm yết tại nhiều ngân hàng

Thứ Tư, 12:28, 22/07/2026
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VOV.VN - Ghi nhận tại nhiều ngân hàng, trong đầu tháng 7/2026, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng.

Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Yuanta cho rằng việc một số ngân hàng đang tăng lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất lên 9,2% - 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7%/năm, cho thấy nhu cầu bổ sung vốn trung – dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay.

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Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết những giải pháp của NHNN để mở rộng dòng vốn: "Đầu tư công có những tiến triển rất tốt tuy nhiên chưa đạt được như kỳ vọng, số dư tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết cho phép nâng mức 50% tại Kho bạc Nhà nước lên mức cao hơn, qua đó góp phần cải thiện chỉ số LDR. NHNN cũng ban hành Thông tư 25 cho phép tính 20% số dư tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước vào chỉ số LDR, trong thời gian tới nếu cần thiết chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh hệ số đảm bảo vốn của các ngân hàng thương mại".

Số liệu 6 tháng đầu năm cho thấy, tăng trưởng tín dụng đạt 7,7% trong khi huy động vốn chỉ tăng 5,5%, phản ánh áp lực thanh khoản vẫn rất lớn. Trong đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý I/2026 ở mức thấp bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng mạnh 2-2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi LDR thuần ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng/ huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần – mức cao nhất trong lịch sử.

Ông Nguyễn Quang Huy, Khoa Tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng: "Trong thời gian vừa rồi có một số ngân hàng thương mại cũng phải đi vay trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất 10%, tuy nhiên, đây là thiểu số chứ không phải đa số trên toàn hệ thống, NHNN cũng đã bơm thanh khoản rất kịp thời để giải quyết tình trạng này".

Những thay đổi trong cơ chế điều hành của NHNN nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3 năm 2026. Đồng thời, giới phân tích cũng kỳ vọng Chính phủ và NHNN sẽ có thêm chính sách mới được đưa ra vào nửa cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.

Bảo Ngọc/VOV1
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