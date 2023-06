Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, WB dự báo tổng GDP toàn cầu sẽ tăng 2,1% trong năm nay, cao hơn so với mức dự báo 1,7% được đưa ra hồi tháng 1, song vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 3,1%. WB cũng giảm mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 xuống còn 2,4% so với mức 2,7% đưa ra hồi tháng 1.

Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023. (Ảnh: KT)

Báo cáo lưu ý tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời gian từ nay đến cuối năm sẽ chậm lại đáng kể do những tác động kéo dài và liên tục của chính sách thắt chặt tiền tệ cũng như các điều kiện tín dụng hạn chế.

Những yếu tố này dự kiến tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong năm 2024, khiến tăng trưởng toàn cầu thấp hơn so với các dự đoán trước đó. WB dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi lên mức 3% vào năm 2025.

Trước đó, tháng 1/2023, WB cảnh báo tăng trưởng GDP toàn cầu đang chậm lại và đứng trước bờ vực suy thoái./.