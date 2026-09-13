Sầu riêng Lâm Đồng hướng ra thị trường nước ngoài

Tham dự có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Nhà máy cấp đông, chế biến nông sản xuất khẩu đặt tại Lô CN7-2, Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, trên diện tích 22.000 m², trong đó 13.000 m² là nhà xưởng. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng, công suất cấp đông 15.000 tấn sầu riêng và chế biến 13.000 tấn chanh dây mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 250 lao động địa phương. Đại diện doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thái Thanh cho biết, nhà máy sẽ vận hành theo hướng đa giá trị. Ngoài chính phẩm sầu riêng, chanh dây, sẽ có nhiều phụ phẩm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khánh thành nhà máy.

“Chúng tôi ký kết hợp tác với một đối tác của Úc, doanh nghiệp chuyên thu mua, sản xuất than Biochar từ vỏ sầu riêng và chanh dây. Điều này sẽ giúp chúng tôi thu hồi vỏ chanh dây và sầu riêng, từ đây sẽ xây dựng chuỗi tuần hoàn trong nông nghiệp tốt hơn", bà Thanh nói.

Ông Lê Trọng Yên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các doanh nghiệp Đắk Lắk tăng cường chế biến sâu, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản xuất khẩu.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cho biết, xuất khẩu nông sản Việt Nam năm qua đạt mức kỷ lục 70 tỷ USD; riêng sầu riêng gần 4 tỷ USD. Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt 2 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương xây dựng ngành nông nghiệp chuyên nghiệp, bài bản, nâng cao giá trị nông sản, trong đó có sầu riêng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các tập đoàn và nông dân ở tỉnh Đắk Lắk tăng cường xây dựng chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, hướng đến chế biến sâu; đồng thời chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường để xây dựng thương hiệu cho ngành hàng nông sản.

2 container sầu riêng cấp đông xuất khẩu đầu tiên làm thủ tục rời nhà máy.

Sau lễ khánh thành, doanh nghiệp cũng ký kết hợp tác với một số đối tác thu mua nông sản đến từ Úc, Trung Quốc và Pháp, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết nông sản khép kín. Đặc biệt, doanh nghiệp đã xuất khẩu lô hàng sầu riêng cấp đông đầu tiên sang thị trường Trung Quốc, gồm 2 container với tổng trọng lượng 54 tấn.