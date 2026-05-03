Ngành nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh khôi phục phát triển mạnh mẽ

Đặc khu Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất về nuôi trồng thủy sản do bão Yagi gây ra. Ước tính tổng sản lượng thủy sản đến kỳ thu hoạch bị thiệt hại khoảng 32.000 tấn, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 2.200 tỷ đồng. Sau hơn một năm khôi phục từ siêu bão Yagi, ngành thủy sản, đặc biệt tại Vân Đồn đã hồi sinh mạnh mẽ, đạt sản lượng cao, khẳng định vai trò là trung tâm thủy sản lớn.

Nhiều doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản đã phục phồi sau bão

Bà Ngô Thị Vui, Ban Quản đốc Công ty Taheiyo Shinju Việt Nam, chuyên nuôi trai lấy ngọc tại Đặc khu Vân Đồn, cho hay: Đợt bão Yagi, công ty bị thiệt hại nặng nề gần 80 tỷ đồng. "Sau đợt bão công ty đã thiệt hại 80-90% tài sản, đến giờ công ty đã khôi phục lại hoàn toàn ổn định sản xuất. Chính quyền rất quan tâm tạo điều kiện cho công ty ổn định sớm sản xuất lại".

Để khôi phục, phát triển nuôi trồng thủy sản sau bão, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chính sách hỗ trực tiếp cho các hộ nuôi trồng thuỷ sản. Đồng thời, quy hoạch vùng nuôi cho các tổ chức, cá nhân nuôi trồng trong phạm vi 3-6 hải lý nhằm ổn định sản xuất. Chuyển đổi từ nuôi trồng truyền thống sang nuôi biển công nghiệp, sử dụng vật liệu nhựa bền vững thay thế phao xốp. Đặc biệt ưu tiên phát triển, khuyến khích nuôi trồng tại các vùng biển mở, xa bờ, phát huy tối đa lợi thế bờ biển dài và vịnh kín.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường Đặc khu Vân Đồn, cho biết: "Đến nay tổng diện tích nuôi trồng trên địa bàn đặc khu quy hoạch khoảng 23.800 ha, đến nay cũng giao cho 123 cá nhân và 11 doanh nghiệp HTX, còn hơn 100 HTX nữa đang hướng dẫn các đơn vị làm thủ tục giao khu vực biển. Trên địa bàn Đặc khu Vân Đồn hiện bà con đã đầu tư cơ bản rộng hơn trước khi có cơn bão".

Để ngành nuôi trồng thủy sản thực sự phát huy hiệu quả, bền vững các doanh nghiệp, HTX nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng có thêm các chính sách hỗ trợ về thuế mặt nước, đất đai và đặc biệt là nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Ông Phạm Hùng Văn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc HTX nuôi trồng kinh doanh chế biến thủy hải sản Quan Tiến, đảo Quan Lạn, mong muốn: "Sau thiệt hại của bão Yagi thì tất cả các hợp tác xã ở đặc khu Vân Đồn cũng được hỗ trợ của Chính phủ cho các doanh nghiệp. Mong muốn hiện nay của các HTX là Đảng bộ chính quyền quan tâm mở rộng vùng nuôi cho xã đảo Quan Lạn vì ở đây vùng quy hoạch rất ít không đủ để phát triển cho các xã viên trong HTX".

Theo quy hoạch, giai đoạn 2021-2030, Quảng Ninh có hơn 45.100 ha cho nuôi biển. Mục tiêu đến năm 2030, nuôi biển công nghiệp chiếm trên 75% sản lượng, tốc độ tăng trưởng bình quân 8-10%/năm. Để hiện thực hóa điều này, tỉnh Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai các vùng nuôi tập trung, đặc biệt là xúc tiến Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản biển với ít nhất 5 vùng trọng điểm tại Vĩnh Thực, Cái Chiên, Đầm Hà, Cô Tô và Vân Đồn. Khi các cụm nuôi biển hiện đại hình thành, ngành thủy sản Quảng Ninh sẽ không chỉ mở rộng về không gian sản xuất mà còn nâng tầm giá trị và vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển tập trung theo hướng công nghiệp, hiện đại. Mục tiêu đề án hướng tới là kiến tạo không gian dư địa mới để phát triển lĩnh vực nuôi biển, đặc biệt là không gian biển xa bờ.

"Phát triển kinh tế biển đã được Trung ương xác định tại Nghị quyết 36. Ngành thủy sản là một trong 6 ngành chiến lược, trong đó xác định nuôi trồng thủy sản kết hợp đa giá trị là hướng ưu tiên. Một bè nuôi phải đa loài, đa tầng, nuôi cá, nuôi hàu kết hợp nuôi rong bổ trợ cho nhau. Ngoài việc nuôi đa tầng, đa loài cũng kết hợp nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm", ông Minh nói.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh có hơn 3.400 cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung. Theo Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản biển đã hoàn thành việc cấp phép cho 60 tổ chức và thực hiện giao biển cho 56 tổ chức với tổng diện tích hơn 4.562ha mặt biển. Ngoài ra, có hơn 1.000 cá nhân được bố trí khu vực nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định. Đây được xem là những hạt nhân quan trọng để hình thành các vùng nuôi tập trung trong tương lai, phát triển nuôi trồng thủy sản biển theo hướng công nghiệp, hiện đại, nâng cao giá trị phát triển bền vững.