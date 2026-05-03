Khánh Hòa tìm giải pháp tháo gỡ thiếu vật liệu cho các dự án đầu tư

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng.

Điển hình của tình trạng thiếu đất đắp là dự án tuyến đường ven biển Vạn Ninh – Ninh Hòa dài khoảng 25km, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án này cần khoảng 1,3 triệu mét khối đất đắp, nhưng do thiếu nguồn cung nên tiến độ thi công mới đạt khoảng 30%.

Ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa lo ngại: “Đường ven biển hiện nay thi công khó khăn được vì thiếu nguồn đất đắp. Thiếu nguồn đất đắp sẽ ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công. Sắp đến, các Khu công nghiệp triển khai xây dựng hạ tầng cũng ách tắc luôn. Ngay từ bây giờ, nhà đầu tư rất lo lắng vì không có nguồn đất đắp, khi cân bằng đào đắp nội bộ đang thiếu rất nhiều đất đắp”, ông Trần Minh Chiến nói.

Thi công tuyến đường ven biển tỉnh Khánh Hòa, nơi đang cần 1,3 triệu mét khối đất đắp

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, các dự án ở tỉnh Khánh Hòa đang cần khoảng 6,3 triệu mét khối vật liệu san lấp và 350.000 mét khối đá xây dựng. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung, các chủ đầu tư đang điều chuyển đất đá dư thừa từ quá trình thi công các dự án giao thông khác. Hiện tổng khối lượng vật liệu dư thừa tại các bãi thải khoảng 3,3 triệu mét khối.

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc điều chuyển là rất cần thiết: “Việc này sẽ có nhiều lợi ích vì chủ động được nguồn vật liệu của dự án, giảm được đổ thải. Vì ngay như dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cũng rất khó khăn vì không có vị trí đổ. Điều chuyển sang dự án khác sẽ giảm được khá nhiều chi phí đầu tư cho cả 2 dự án”, ông Phạm Văn Hòa đề xuất.

Chủ đầu tư đang xin UBND tỉnh Khánh Hòa điều chuyển gần 130 ngàn mét khối đất dư thừa tại Dự án Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Tình trạng khan hiếm vật liệu tại Khánh Hòa xuất phát từ nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung tại chỗ còn hạn chế, thủ tục cấp phép khai thác mỏ và nâng công suất các mỏ vẫn mất nhiều thời gian.

Để khắc phục tận gốc, bên cạnh việc điều chuyển vật liệu, tỉnh Khánh Hòa đang rà soát các khu vực đủ điều kiện khai thác, cập nhật phương án quản lý tài nguyên khoáng sản vào Quy hoạch tỉnh. Cùng với đó, xem xét phê duyệt một số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án trọng điểm.

Nhiều dự án ở tỉnh Khánh Hòa đang gặp khó khăn vì thiếu đất đắp

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải chủ động ngay từ khâu chuẩn bị dự án, khảo sát kỹ nguồn cung vật liệu để xây dựng phương án phù hợp, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai: “Các Ban quản lý dự án cần chủ động giải quyết được câu chuyện: Dự án của mình cần loại vật liệu gì? Ở đâu? Giá bao nhiêu? Tránh trường hợp vật liệu gì thì nói được, hỏi ở đâu và bao nhiêu lại không trả lời được. Nếu như không nói được ở đâu thì không biết cơ sở nào để xây dựng dự toán đưa vào công trình, vì khoảng cách 3km hay 5km sẽ khác nhau. Dẫn đến bị động cho ngành Nông nghiệp - Môi trường trong quá trình tìm vị trí, đề xuất, đưa vào quy hoạch”, ông Lê Huyền nói.