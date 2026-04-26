Nghệ An đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm

Dự án Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được quy hoạch tại phường Tân Mai với tổng diện tích đất và mặt biển gần 153 ha, trong đó diện tích đất hơn 57ha, quy mô gồm nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 Megawatt (MW) và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tổng vốn đầu tư gần 59.400 tỷ đồng.

Mỗi ngày, phường Tân Mai bố trí một tổ trực trên khu vực quy hoạch Dự án với 5 thành viên. Nhiệm vụ của các thành viên là kiểm soát việc xây dựng, không để phát sinh các hạng mục công trình trước khi tiến hành kiểm đếm, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án.

Ông Hồ Sĩ Dương, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường là một trong 5 thành viên chia sẻ: "Chúng tôi sẽ kịp thời ngăn chặn và báo lên cấp trên để xử lý và đồng thời tuyên truyền cho người dân có diện tích trong dự án quy hoạch dừng tất cả các hoạt động xây dựng, hay là làm bất cứ công trình gì trên cái dự án nằm trong quy hoạch dự án nhiệt điện".

Theo dự kiến, để giải phóng mặt bằng sẽ có khoảng 60 hộ dân phải tái định cư, hơn 150 ngôi mộ phải di dời. Ông Hoàng Văn Đồng, Khối trưởng khối Tân Minh, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An nêu những băn khoăn, mong muốn của người dân trong vùng ảnh hưởng của Dự án:

"Vấn đề mong muốn của dân là ở đây đang còn quỹ đất, bố trí cho họ nơi ở gần đây để khỏi phải thay đổi hiện trạng nghề nghiệp. Giữa bồi thường và tái định cư làm sao cho hơn hoặc phải bằng để khi đến chỗ đó không phải vay mượn, không xáo trộn kinh tế của gia đình khi đến chỗ mới", ông Đồng nói.

Xác định đây là dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh, vì vậy cả hệ thống chính trị phường Tân Mai đã vào cuộc, đến nay địa phương đã tiến hành nhiều bước trên cơ sở dự thảo quy hoạch dự án, trong đó đã lựa chọn địa điểm di dời các ngôi mộ, áp giá bồi thường đã được phê duyệt, vị trí tái định cư theo nguyện vọng của người dân và đang trong quá trình thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500. Ngoài ra, phường cũng chủ động nhận diện một số khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Sỹ Tùng, Phó chủ tịch UBND phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An cho biết: "Ở khu vực này có khó khăn là, trước đây quy hoạch là Dự án nhiệt điện Quỳnh Lập 1. Vậy là phần lớn các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó là một cái vấn đề hết sức khó khăn để mà xác định được chủ sở hữu và mốc giới ranh giới thửa đất của các hộ. Thứ hai là khu vực này đất hỗn hợp rất nhiều. Chính vì vậy để xác định và lập phương án đền bù cho các hộ cũng khó khăn. Vấn đề nữa là, khu tái định cư, phường cũng đang tập trung để lập Quy hoạch và tính phương án, nhưng trong công tác giải phóng mặt bằng cũng hết sức khó khăn".

Tại cuộc họp vào ngày 17/4 vừa qua, để đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ công bố và triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã đề nghị Liên danh Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch chi tiết; hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi; hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, trước ngày 30/6/2026, để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định; đề nghị chủ đầu tư phối hợp đơn vị tư vấn, cắm mốc thực địa trước ngày 25/4 và bố trí kinh phí tạm ứng để phường Tân Mai có cơ sở tiến hành các bước phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.