Ngoài xăng E10, Australia vẫn sử dụng RON 91, 95 và 98

Thứ Năm, 10:53, 28/05/2026
VOV.VN - Australia là quốc gia có diện tích rộng lớn, người dân chủ yếu di chuyển bằng ô tô nên giá và chất lượng nhiên liệu luôn được quan tâm. Hiện Australia sử dụng 4 loại xăng là RON 91, RON 95, RON 98 và E10. Tại sao người dân Australia lại sử dụng 4 loại xăng này cho dù xăng E10 luôn là loại xăng rẻ nhất?

 

Xăng E10 được bắt đầu sử dụng tại Australia từ năm 2003. Với nhiều ưu điểm về sự thân thiện với môi trường và giá thành, xăng E10 được khuyến khích sử dụng tại nước này nhằm làm giảm khí thải nhà kính và tiết kiệm chi phí cho người dân. Theo cơ quan chức năng của Australia, mặc dù có giá thành rẻ hơn các loại xăng khác song xăng E10 đạt đủ các tiêu chuẩn đối với nhiên liệu sử dụng tại nước này vì thế chất lượng của xăng E10 được đảm bảo để sử dụng an toàn.

Tuy vậy, việc sử dụng xăng E10 cũng cần được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất động cơ.

Xăng E10 đang được bán cùng với các loại xăng khác tại Australia. (Ảnh: Việt Nga)

Cơ quan chức năng bang New South Wales của Australia cho biết, hầu hết các xe ô tô được bán tại nước này từ năm 1986 đều sử dụng được xăng RON 91 và với các động cơ sử dụng được xăng RON 91 thì cũng tương thích với xăng E10.

Các chuyên gia tại Australia cho rằng, những xe có động cơ sản xuất trước năm 2000 thì không nên sử dụng xăng E10 vì xăng E10 có thể làm hỏng các gioăng và đường dẫn nhiên liệu cũ, thường được làm bằng nhựa và cao su do không được thiết kế để tiếp xúc với ethanol. Quan trọng hơn, xăng E10 không thích hợp để sử dụng trong bộ chế hòa khí xăng đối với các xe đời cũ này.  

Việc sử dụng nhiên liệu đối với từng loại động cơ không dựa trên sự phỏng đoán của người sử dụng mà luật pháp Australia nêu rõ đây là trách nhiệm của nhà sản xuất động cơ và khuyến nghị này được nhà sản xuất ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng động cơ vì thế cơ quan chức năng của Australia khuyên người dân nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết được loại xăng nào phù hợp với động cơ của mình.

Cơ quan chức năng của bang New South Wales cũng cho hay, mặc dù đa số các loại xe ô tô gia đình đều có thể sử dụng xăng E10 song nếu nhà sản xuất động cơ khuyến cáo nên sử dụng xăng không chì cao cấp là RON 95 hoặc RON 98 thì động cơ đó không nên sử dụng xăng E10.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng bang New South Wales cũng khuyến cáo, với các động cơ hiệu suất cao (hoặc động cơ nén cao) cũng nên sử dụng xăng có chỉ số octane cao vì thế không tương thích với xăng E10.

Hai câu chuyện dùng xăng E10 và lời khuyên của chuyên gia

VOV.VN - Xăng sinh học E10 sắp được bán rộng rãi trên toàn quốc, nhận nhiều ý kiến ủng hộ nhờ thân thiện môi trường. Tuy nhiên, một số tài xế vẫn lo ngại về mức độ phù hợp với xe cũ và ảnh hưởng đến động cơ. Thực tế điều này ra sao? Gợi ý của chuyên gia về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này như thế nào?

Việt Nga/VOV-Sydney
Tag: xăng E10 Australia RON 91 RON 95 RON 98
Chuyên gia Nhật Bản: "Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại"
VOV.VN - Theo các chuyên gia Nhật Bản, xăng sinh học E10 đem lại 3 lợi ích to lớn và mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định xăng E10 chưa ghi nhận tác động tiêu cực

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, xăng sinh học E10 phù hợp với các loại phương tiện đang lưu hành trên thị trường, đến nay chưa ghi nhận tác động tiêu cực tới động cơ xe khi sử dụng. Việc triển khai xăng E10 từ ngày 1/6 nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Triển khai xăng E10 từ 1/6: Siết giám sát để đảm bảo lộ trình

VOV.VN - Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

