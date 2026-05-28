Ngoài xăng E10, Australia vẫn sử dụng RON 91, 95 và 98

Xăng E10 được bắt đầu sử dụng tại Australia từ năm 2003. Với nhiều ưu điểm về sự thân thiện với môi trường và giá thành, xăng E10 được khuyến khích sử dụng tại nước này nhằm làm giảm khí thải nhà kính và tiết kiệm chi phí cho người dân. Theo cơ quan chức năng của Australia, mặc dù có giá thành rẻ hơn các loại xăng khác song xăng E10 đạt đủ các tiêu chuẩn đối với nhiên liệu sử dụng tại nước này vì thế chất lượng của xăng E10 được đảm bảo để sử dụng an toàn.

Tuy vậy, việc sử dụng xăng E10 cũng cần được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất động cơ.

Cơ quan chức năng bang New South Wales của Australia cho biết, hầu hết các xe ô tô được bán tại nước này từ năm 1986 đều sử dụng được xăng RON 91 và với các động cơ sử dụng được xăng RON 91 thì cũng tương thích với xăng E10.

Các chuyên gia tại Australia cho rằng, những xe có động cơ sản xuất trước năm 2000 thì không nên sử dụng xăng E10 vì xăng E10 có thể làm hỏng các gioăng và đường dẫn nhiên liệu cũ, thường được làm bằng nhựa và cao su do không được thiết kế để tiếp xúc với ethanol. Quan trọng hơn, xăng E10 không thích hợp để sử dụng trong bộ chế hòa khí xăng đối với các xe đời cũ này.

Việc sử dụng nhiên liệu đối với từng loại động cơ không dựa trên sự phỏng đoán của người sử dụng mà luật pháp Australia nêu rõ đây là trách nhiệm của nhà sản xuất động cơ và khuyến nghị này được nhà sản xuất ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng động cơ vì thế cơ quan chức năng của Australia khuyên người dân nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết được loại xăng nào phù hợp với động cơ của mình.

Cơ quan chức năng của bang New South Wales cũng cho hay, mặc dù đa số các loại xe ô tô gia đình đều có thể sử dụng xăng E10 song nếu nhà sản xuất động cơ khuyến cáo nên sử dụng xăng không chì cao cấp là RON 95 hoặc RON 98 thì động cơ đó không nên sử dụng xăng E10.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng bang New South Wales cũng khuyến cáo, với các động cơ hiệu suất cao (hoặc động cơ nén cao) cũng nên sử dụng xăng có chỉ số octane cao vì thế không tương thích với xăng E10.