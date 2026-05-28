Hai câu chuyện dùng xăng E10 và lời khuyên của chuyên gia

Người dùng nói gì sau những ngày đầu trải nghiệm xăng E10?

Lái xe SantaFe đời 2020, anh Lê Xuân Thảo (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, anh đã từng sử dụng xăng sinh học E5, nên khi thị trường có xăng E10, anh Thảo không ngần ngại chuyển sang nhiên liệu mới.

Vừa trải nghiệm một hành trình hơn 300km từ Sơn La về Hà Nội, anh Thảo nhận định, xăng E10 không tiêu hao nhiên liệu bằng xăng E5 và Ron 95.

"Trước đây tôi dùng xăng E5, rơi vào khoảng 12,7 đến 13 lít hỗn hợp đi trong phố vào giờ cao điểm. Nhưng hôm nay em chạy, theo dõi chỉ khoảng 12,2-12,3 lít/100km. Còn tôi chạy từ Sơn La về đây, dao động từ 7,6 - 8,1 lít cho hỗn hợp cả đường đèo và đường chạy liên tỉnh. Với quãng đường khoảng 320km, hết khoảng 25 lít. Tôi thấy thế là tiêu thụ thấp", anh Thảo nói.

Rất nhiều ý kiến của các tài xế bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc sử dụng xăng sinh học để góp phần bảo vệ môi trường.

Cũng mới trải nghiệm xăng E10 với xe Ford Ecosport đời 2016, anh Lê Đại Thắng (ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết, dùng xăng E10 đầu giờ sáng khi khởi động thì việc tăng tốc xe chậm hơn so với xăng Ron 95. Tuy vậy, anh Thắng khẳng định đó mới chỉ là cảm nhận ban đầu, sau 3 ngày sử dụng xăng E10.

"Động cơ thì phải trải qua thời gian dài mới biết được, nhưng E10 tôi mới đổ một bình, nhưng tiêu hao hơn một chút, hơn khoảng 0,2-0,3 lít/100km. Tôi thấy tăng tốc hơi chậm một chút, bởi vì trị số octan của xăng Ron 95 sẽ hơn E10, nhưng xăng E10 ưu điểm là bảo vệ môi trường", anh Thắng nói.

Trên các Diễn đàn về ô tô, như Otofun, Oto+ mấy ngày qua cũng khá nhiều ý kiến người dùng bày tỏ sự đồng tình, cũng như những băn khoăn về xăng E10. Tuy vậy, theo ông Phạm Thành Lê, Quản trị viên Diễn đàn Otofun, đa số ý kiến ủng hộ việc sử dụng xăng E10. Một số ý kiến bày tỏ băn khoăn, nhưng không chắc chắn về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này, nhất là với xe cũ, sản xuất trước năm 2010.

Trao đổi với VOVGT, ông Đào Công Quyết, Trưởng tiểu ban Truyền thông của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, hầu hết các dòng xe mới của Hiệp hội đều được thiết kế tương thích với dòng xăng với xăng E10. Các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam cũng công bố việc sử dụng xăng E10 tới các đại lý và khách hàng, đồng thời khuyến nghị khách hàng sử dụng đúng loại nhiên liệu phù hợp với phương tiện.

Đại diện VAMA cũng cho biết: Theo thông tin của một hãng thành viên VAMA, mẫu ôtô tải hạng nhẹ của hãng được sản xuất từ năm 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu xe này đã dừng sản xuất năm 2023 và tính tới nay, số lượng mẫu xe này được bán ra thị trường là hơn 60.000 xe.

Ngoài ra, qua rà soát, các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam đều có chung nhận định, đối với các mẫu xe sản xuất trước năm 2005 sẽ có một số mẫu xe không tương thích với xăng E10.

"Chuyện hụt ga về mặt lý thuyết nhiệt năng etanol có trị giá trị số thấp hơn xăng khoáng, nên mức tiêu hao nhiên liệu có thể chênh lệch nhỏ, từ khoảng 1 đến 3%. Chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng nếu xe để lâu quá một tháng thì nên đem đến hệ thống đại lý để kiểm tra trước khi sử dụng xe, đặc biệt là trước những chuyến đi xa", ông Quyết cho biết.

Xăng E10: Xu hướng nhiên liệu xanh nhưng cần kiểm soát chất lượng

Dù chưa có nghiên cứu chuyên sâu về xăng E10, song TS Nguyễn Thiết Lập, bộ môn Cơ khí ô tô, Trường Đại học GTVT cho rằng, nhiên liệu Ethanol có nhiệt lượng thấp hơn xăng khoáng, nên độ ì của phương tiện chạy xăng ethanol có thể thấp hơn, nhưng không đáng kể. Ethanol có tính hút ẩm nhiều hơn so với xăng khoáng, cho nên cặn bẩn trên hệ thống, trên đường ống với xăng ethanol có thể nhiều hơn.

Ở góc độ khác, theo PGS.TS Phạm Xuân Núi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, xăng E10 có thể có những ảnh hướng nhất định với loại động cơ thế hệ cũ, có thể ăn mòn gioăng cao su hoặc một số chi tiết bằng nhựa. Ngoài ra, vì đặc tính hút ẩm, nên dễ tạo cặn. Tuy vậy, với những xe đời mới, sử dụng kim phun xăng điện tử thì hoàn toàn thích ứng với xăng E10 và việc sử dụng nhiên liệu này hoàn toàn không đáng lo ngại.

"Người tiêu dùng cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ theo định kỳ, không nên sử dụng đối với xe để lâu hàng tháng không sử dụng. Không nên để tồn chứa, lưu trữ xăng E10 này", PGS.TS Phạm Xuân Núi khuyến cáo.

Theo các chuyên gia, việc đưa xăng E10 vào sử dụng rộng rãi là xu hướng phù hợp trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường và đa dạng hóa nguồn năng lượng. Tuy nhiên, để loại nhiên liệu này thực sự tạo được niềm tin với người tiêu dùng, bên cạnh công tác tuyên truyền, điều quan trọng là phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ khâu sản xuất, pha chế đến phân phối.

Chỉ khi bảo đảm chất lượng đồng đều, minh bạch và an toàn cho động cơ, xăng E10 mới có thể phát huy hiệu quả, trở thành lựa chọn bền vững, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.