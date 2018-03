Người dân đổ xô mua dụng cụ chữa cháy, thoát hiểm

Nhờ hiệu ứng từ vụ cháy chung cư Carina Plaza tại thành phố Hồ Chí Minh mà mỗi ngày cửa hàng này có thể bán ra tới 400 sản phẩm là các dụng cụ PCCC. Các mặt hàng được mua nhiều bao gồm: bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc, thang dây, dây cứu hộ. (Ảnh: Đời sống & Pháp lý) Loại bình cứu hoả dạng bột loại nhỏ chỉ khoảng 130.000 đồng. Loại 4 kg dành cho gia đình có giá khoảng 160.000 đồng. Nếu nhu cầu cho diện tích nhà lớn hơn thì còn có loại to 8 kg với giá 250.000 đồng. (Ảnh: Dân Trí) Một trong những vật dụng quan trọng được nhiều người hỏi mua hiện nay là mặt nạ phòng khói. Nguy cơ chết do ngạt khói độc cao hơn do lửa, mặt hàng bán rất chạy. Mặt nạ chống khói trong túi hút chân không. (Ảnh: Dân Trí) Mặt nạ phòng khói của Trung Quốc nhưng bán rất chạy. Hàng được bảo quản trong túi hút chân không nên không ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phận lọc khí. Cách sử dụng đơn giản, lại nhỏ gọn nên nhiều người ưa dùng. (Ảnh: Dân Trí) Thang thoát hiểm này không chống được lửa nên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. (Ảnh: Dân Trí) Balo thoát hiểm đang được tìm kiếm khá nhiều nhưng số người dám bỏ tiền ra mua vẫn hạn chế bởi mức giá của nó khá cao, khoảng 1.500 USD/chiếc. (Ảnh: Internet) Cách sử dụng balo thoát hiểm. (Ảnh: Internet) Cửa hàng này đã ưu tiên đưa bình cứu hỏa và thang dây (màu xanh trong hình) lên trước để thu hút khách hàng. (Ảnh: Đời sống & Pháp lý)

Nhờ hiệu ứng từ vụ cháy chung cư Carina Plaza tại thành phố Hồ Chí Minh mà mỗi ngày cửa hàng này có thể bán ra tới 400 sản phẩm là các dụng cụ PCCC. Các mặt hàng được mua nhiều bao gồm: bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc, thang dây, dây cứu hộ. (Ảnh: Đời sống & Pháp lý) Loại bình cứu hoả dạng bột loại nhỏ chỉ khoảng 130.000 đồng. Loại 4 kg dành cho gia đình có giá khoảng 160.000 đồng. Nếu nhu cầu cho diện tích nhà lớn hơn thì còn có loại to 8 kg với giá 250.000 đồng. (Ảnh: Dân Trí) Một trong những vật dụng quan trọng được nhiều người hỏi mua hiện nay là mặt nạ phòng khói. Nguy cơ chết do ngạt khói độc cao hơn do lửa, mặt hàng bán rất chạy. Mặt nạ chống khói trong túi hút chân không. (Ảnh: Dân Trí) Mặt nạ phòng khói của Trung Quốc nhưng bán rất chạy. Hàng được bảo quản trong túi hút chân không nên không ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phận lọc khí. Cách sử dụng đơn giản, lại nhỏ gọn nên nhiều người ưa dùng. (Ảnh: Dân Trí) Thang thoát hiểm này không chống được lửa nên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. (Ảnh: Dân Trí) Balo thoát hiểm đang được tìm kiếm khá nhiều nhưng số người dám bỏ tiền ra mua vẫn hạn chế bởi mức giá của nó khá cao, khoảng 1.500 USD/chiếc. (Ảnh: Internet) Cách sử dụng balo thoát hiểm. (Ảnh: Internet) Cửa hàng này đã ưu tiên đưa bình cứu hỏa và thang dây (màu xanh trong hình) lên trước để thu hút khách hàng. (Ảnh: Đời sống & Pháp lý)