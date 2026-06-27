Người nông dân chuyên nghiệp - nền tảng cho nền nông nghiệp xanh và hội nhập

Tại Công ty TNHH Trà Thu Đan, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La, sáng 27/6, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La tổ chức tọa đàm "Người nông dân chuyên nghiệp: Tư duy mới - Cách làm mới - Giá trị mới".

Chương trình nhằm lan tỏa tư duy mới, cách làm mới, góp phần xây dựng đội ngũ nông dân đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh và hội nhập.

Quang cảnh cuộc tọa đàm.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu cho rằng, nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển dịch mang tính thời đại: Từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ chạy theo sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng; từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa giá trị; từ tăng trưởng truyền thống sang tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.

Những chuyển dịch đó đòi hỏi phải hình thành hình mẫu người nông dân chuyên nghiệp với ba trụ cột là tư duy mới, cách làm mới và giá trị mới. Trong đó, tư duy mới là chuyển từ sản xuất cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần, từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác. Cách làm mới được xây dựng trên bốn nền tảng gồm ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; chuẩn hóa quy trình sản xuất; chủ động tham gia hợp tác xã; phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn. Từ đó tạo nên những giá trị mới là thương hiệu, trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin của thị trường.

Các đại biểu trao đổi về những thách thức trong xây dựng người nông dân chuyên nghiệp.

Tại tọa đàm, đại diện HTX Cà phê Bích Thao, HTX Nông nghiệp 26/3, Chi nhánh Doveco Sơn La, Tổ Khuyến nông cộng đồng tỉnh Sơn La, Viettel Post Sơn La và Công ty Sorimachi Việt Nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về chuyển đổi số, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng chuỗi giá trị và sự đồng hành của doanh nghiệp, hệ thống khuyến nông trong nâng cao năng lực cho nông dân.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tọa đàm mở với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nông dân nhằm trao đổi về những thách thức trong xây dựng người nông dân chuyên nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ; vai trò của khuyến nông, Hội Nông dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp trong phát triển hệ sinh thái đồng hành cùng nông dân.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần lan tỏa tư duy sản xuất mới, thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, hướng tới xây dựng đội ngũ nông dân có tri thức, kỹ năng, năng lực số và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp hiện đại.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại cuộc tọa đàm.

PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết: “Việc đồng hành cùng người sản xuất, lực lượng khuyến nông và đặc biệt là khuyến nông cộng đồng chúng tôi xác định đây là trọng trách, đây là trách nhiệm của mình; chỉ khi đồng hành, cùng điều chỉnh, cùng bắt tay vào với người nông dân thì hy vọng là chúng ta sẽ xây dựng dần dần, sẽ có một đội hình, một đội ngũ người nông dân chuyên nghiệp”.