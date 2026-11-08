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Nhà, đất giấy tay có thể được bồi thường 100%

Chủ Nhật, 09:16, 08/11/2026
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Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất với mức bồi thường từ 40% - 100% giá trị cho những người mua nhà, đất bằng giấy tay.

Cụ thể, người đang trực tiếp sử dụng nhà, đất nhận chuyển nhượng, tặng cho bằng giấy tay trong giai đoạn từ sau 1/7/2014 đến trước ngày 1/8/2024 được xem xét hỗ trợ tương đương mức bồi thường hoặc hỗ trợ về đất. Tổng mức chi trả không vượt quá giá trị mà chủ sử dụng hợp pháp ban đầu được hưởng và không tính trùng lặp trên cùng một diện tích.

Với thửa đất đã có Giấy chứng nhận (sổ hồng), người mua giấy tay được hưởng mức tương đương giá trị bồi thường của chủ cũ. Trường hợp đất chưa có sổ, sử dụng ổn định, không tranh chấp và không vi phạm pháp luật, mức hỗ trợ đất phi nông nghiệp tính theo thời điểm sử dụng như sau: Trước ngày 15/10/1993 tỷ lệ bồi thường 100%, từ ngày 15/10/1993 đến trước 1/7/2004 tỷ lệ bồi thường 80%, từ 1/7/2004 đến trước 1/7/2014 tỷ lệ bồi thường 60% và từ 1/7/2014 đến trước 1/8/2024 tỷ lệ bồi thường 40%.

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Người dân tại TP.HCM mua nhà, đất giấy tay khi bị thu hồi đất có thể được bồi thường đến 100%

Nếu đất có vi phạm pháp luật hoặc lấn chiếm sông, kênh, rạch, tỷ lệ hỗ trợ theo 4 mốc thời gian trên lần lượt là 70%, 56%, 42% và 28%. Đối với đất nông nghiệp, mức hỗ trợ là 100% giá đất nông nghiệp nếu không vi phạm và 70% nếu có vi phạm. Nhà ở, công trình xây dựng không phép hoặc sai phép trước ngày 1.8.2024 được hỗ trợ từ 50% đến 100% giá trị xây dựng mới. Tại các dự án phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, người dân được cộng thêm 10% tiền đất và 10% tiền thưởng bàn giao mặt bằng sớm.

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, để nhận tiền, người dân phải nộp bản cam kết nguồn gốc, quá trình giao dịch và được UBND cấp xã xác nhận sử dụng đất ổn định, không tranh chấp. Hồ sơ sẽ được niêm yết tại trụ sở và đăng trên Cổng thông tin điện tử cấp xã trong 3 ngày. Các hộ không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn được xem xét bán, cho thuê, thuê mua chung cư tái định cư. Trường hợp đủ điều kiện tái định cư nhưng tự lo chỗ ở mới tại nơi chưa có quỹ nhà, đất tái định cư, người dân được nhận tiền từ 1 tỉ đồng đến 6 tỉ đồng tùy khu vực.

Dự thảo dự kiến trình HĐND TP.HCM vào tháng 12/2026, áp dụng cho các dự án hoặc diện tích chưa phê duyệt phương án bồi thường trước ngày nghị quyết có hiệu lực.

Theo Đình Sơn/Thanh niên
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