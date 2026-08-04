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Nhãn lồng Hưng Yên chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ Ba, 14:39, 04/08/2026
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VOV.VN - Lễ hội và xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động quảng bá, trải nghiệm, kết nối tiêu thụ. Điểm nhấn của chương trình là công bố, trao Chứng nhận “Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức lễ hội và xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 ngày 3/8. Ông Lê Quang Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê cho biết, lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với việc đón nhận Chứng nhận “Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vì vậy, các hoạt động tuyên truyền, trưng bày và chương trình nghệ thuật phải làm nổi bật giá trị của tri thức trồng, chăm sóc, chế biến nhãn được hình thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

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UBND tỉnh họp nghe tiến độ chuẩn bị tổ chức lễ hội và xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên

Việc quảng bá Nhãn lồng Hưng Yên cần được thực hiện theo hướng gắn sản phẩm với các giá trị văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP và sản phẩm chế biến từ nhãn, qua đó tạo sự kết nối giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế và nâng cao giá trị thương hiệu.

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Những chùm nhãn sai trĩu cành tại vùng trồng nhãn trọng điểm của tỉnh Hưng Yên.

Lễ hội và xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026 tại Công viên Nam Hòa, phường Phố Hiến. Tại chương trình khai mạc, bên cạnh diễn văn và phóng sự quảng bá Nhãn lồng Hưng Yên, Ban tổ chức sẽ công bố, trao Chứng nhận “Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chương trình nghệ thuật cũng là một trong những nội dung điểm nhấn của lễ khai mạc.

Không chỉ quảng bá giá trị văn hóa, lễ hội năm nay còn hướng tới tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn lồng và các sản phẩm đặc trưng của Hưng Yên.

Sở Công Thương phối hợp chuẩn bị Phiên chợ Nhãn lồng và nông sản, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh; đồng thời dự kiến tổ chức 2 phiên livestream trên các nền tảng số nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ nhãn lồng và các sản phẩm đặc sản địa phương.

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Hưng Yên tìm lối đi để nhãn lồng "xuất ngoại"

VOV.VN - Hiện nay, phần lớn các vùng trồng nhãn tập trung của Hưng Yên đã đạt chứng nhận VietGAP. Một số mô hình sản xuất hữu cơ đang được mở rộng, hướng tới sản xuất xanh, an toàn, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Thành quả là nhiều vùng đã đủ điều kiện xuất khẩu sang Châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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