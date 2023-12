Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng kín đơn hàng cuối năm

Chị Mai Thị May, làm việc tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hữu Nghị, khu Công nghiệp An Đồn, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn hàng ổn định trở lại cùng với sự chăm lo của tổ chức Công đoàn Doanh nghiệp đã tạo thêm động lực lớn cho lao động yên tâm gắn bó với công việc. Chị May hy vọng từ nay đến cuối năm đơn hàng dồi dào, thu nhập ổn định sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.

“Công nhân có đơn hàng làm đều. Tôi làm việc ở đây 19 năm, công việc làm rất ổn định. Chúng tôi được hưởng các chế độ, tiền thưởng Tết đầy đủ, năm nào cũng vậy nên chúng tôi rất an tâm và gắn bó với công ty”, chị Mai Thị May phấn khởi.

Không khí làm việc nhộn nhịp vào dịp cuối năm tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hữu Nghị, khu Công nghiệp An Đồn, thành phố Đà Nẵng.

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã phủ kín đơn hàng cuối năm, thậm chí đáp ứng đủ cho hết quý 1 năm sau. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đang tăng cường tuyển dụng lao động để phục vụ gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng, ở Khu công nghiệp An Đồn những tháng cuối năm đơn hàng tăng lên 12%. Hiện nay, doanh nghiệp giải quyết việc làm cho 1.800 công nhân, thu nhập bình quân của người lao động là 8.500.000 đồng/tháng. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, doanh nghiệp tuyển dụng thêm 400 lao động dịp cuối năm này.

Năm nay, Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng sản xuất 2,6 triệu đôi giày cao cấp và thời trang các loại xuất khẩu qua các nước, như: Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Ý và Đức. Tổng doanh thu đạt 48 triệu USD. Ông Mai Xuân Tú, Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng cho hay, công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài.

“Cuối năm, đơn hàng tăng cao nên chúng tôi tập trung xúc tiến tuyển lao động để đảm bảo nguồn lao động sản xuất và chuẩn bị nền tảng cho năm 2024 và 2025. Tín hiệu đơn hàng năm này rất vui, vì đơn hàng về nhiều, tăng trưởng so với năm ngoái 20%. Dự kiến, năm 2024-2025 tăng 25%”, ông Mai Xuân Tú cho biết.

3 tháng cuối năm 2023, một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngành may mặc, thuỷ sản có tín hiệu vui khi nhiều đơn hàng tăng trở lại, việc làm của người lao động khởi sắc. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng hiện đang quản lý 500 doanh nghiệp, tổng số lao động là 62.00 lao động, trong đó 129 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Không khí làm việc của lao động tại công Ty TNHH Dai Wa ở Khu công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu.

Để giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các doanh nghiệp có chính sách thưởng hợp lý, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, giảm giờ làm và tổ chức nhiều chuyến xe Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết.

“Cuối năm 2023, một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp may mặc và thuỷ sản cũng có đơn hàng trở lại. Việc làm của người lao động cuối năm có khởi sắc. Cơ bản là tình hình việc làm cuối năm là ổn định trở lại, người lao động có việc làm và đi làm trở lại. Trong đó, một số doanh nghiệp đang mở rộng và có thêm đơn hàng. Tổ chức Công đoàn luôn đồng hành với doanh nghiệp bằng cách động viên người lao động và chia sẻ với doanh nghiệp lúc khó khăn, hỗ trợ khó khăn cho người lao động, tặng các phần quà động viên người lao động tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp”, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho hay.