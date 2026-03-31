Nhiều đường bay nội địa tạm dừng từ ngày mai (1/4) do giá nhiên liệu tăng

Trước áp lực giá nhiên liệu bay tăng mạnh và nguồn cung khan hiếm, hàng loạt hãng hàng không Việt Nam đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, trong đó nhiều đường bay nội địa sẽ dừng hoạt động hoặc giảm tần suất từ ngày 1/4/2026.

Các hãng hàng không Việt Nam đã lên kế hoạch cắt giảm 10-20% số chuyến bay trong Quý II/2026 và có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh sản lượng khai thác nếu giá nhiên liệu duy trì mức cao kéo dài.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, xung đột tại Trung Đông đang gây ra cú sốc cung - cầu ngắn hạn trên thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá nhiên liệu bay Jet A-1 tăng nhanh và biến động mạnh. Điều này tác động trực tiếp đến chi phí khai thác của các hãng hàng không trong nước.

Giá Jet A-1 bình quân tại thị trường Singapore trong tháng 3/2026 dao động quanh mức 190–200 USD/thùng, thậm chí đạt đỉnh 234,34 USD/thùng vào ngày 24/3. Cùng với đó, mức phụ phí vật lý (premium) vượt 30 USD/thùng, có thời điểm lên tới 39,6 USD/thùng, đẩy tổng chi phí nhiên liệu lên mức rất cao.

Đại diện ngành hàng không nhận định: “Chi phí nhiên liệu hiện không chỉ chịu tác động từ giá dầu thô mà còn bị ảnh hưởng bởi chi phí lọc dầu, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và gián đoạn nguồn cung, khiến áp lực tài chính với các hãng ngày càng lớn”.

Nguồn cung nhiên liệu trong nước được dự báo chỉ đảm bảo đến trung tuần tháng 4/2026. Sau thời điểm này, các hãng có thể phải nhập khẩu với giá giao ngay ở mức cao, làm gia tăng rủi ro chi phí.

Trong bối cảnh đó, các hãng hàng không buộc phải tái cơ cấu mạng bay, tối ưu đội tàu bay và điều chỉnh tải cung ứng nhằm bảo toàn dòng tiền thay vì mở rộng sản lượng.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đã chính thức dừng hàng loạt đường bay từ ngày 1/4/2026, bao gồm: Cát Bi – Buôn Ma Thuột, Cát Bi – Cam Ranh, Cát Bi – Phú Quốc, Cát Bi – Cần Thơ, TP.HCM – Vân Đồn, TP.HCM – Rạch Giá và TP.HCM – Điện Biên.

Trong quý II/2026, tùy theo diễn biến giá nhiên liệu (dao động 160–200 USD/thùng), hãng dự kiến cắt giảm khoảng 700–1.700 cặp chuyến bay mỗi tháng, tương đương 10–20% tổng sản lượng. Trong đó, các đường bay quốc tế có thể giảm 4–18%, còn nội địa giảm 12–26%.

“Đối với thị trường quốc tế, hãng sẽ cắt giảm xen kẽ để giữ slot lịch sử và duy trì hiện diện. Với nội địa, sẽ ưu tiên dừng các đường bay kém hiệu quả và giảm tần suất ở các khung giờ thấp điểm,” đại diện hãng cho biết.

Tương tự, Vietjet cũng lên kế hoạch giảm khoảng 18% tổng sản lượng khai thác trong tháng 4/2026, trong đó nội địa giảm 22% và quốc tế giảm 11%. Nhiều đường bay bị điều chỉnh mạnh như Hà Nội – Cam Ranh, Hà Nội – Buôn Ma Thuột, TP.HCM – Cát Bi, TP.HCM – Thọ Xuân, Đà Nẵng – Singapore, TP.HCM – Bangkok…

Theo dự báo, nếu giá nhiên liệu tiếp tục neo ở mức cao, hãng có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác trong các tháng tiếp theo.

Trong khi đó, Sun PhuQuoc Airways hiện vẫn duy trì quy mô khoảng 60 chuyến/ngày và đã chủ động đảm bảo nguồn cung nhiên liệu đến hết tháng 4/2026. Tuy nhiên, hãng cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh kế hoạch nếu thị trường tiếp tục biến động.

Bamboo Airways dự kiến giảm mạnh quy mô khai thác, chỉ còn 15–17 chuyến/ngày từ tháng 4/2026 (giảm hơn 50% so với hiện tại), tập trung vào các đường bay trục chính và đi/đến Quy Nhơn.

Khách làm thủ tục bay tại CHK quốc tế Nội Bài.

Vietravel Airlines với quy mô đội bay nhỏ vẫn duy trì hoạt động với 2 tàu bay, khai thác 12–14 chuyến/ngày trong tháng 4. Dự kiến từ cuối tháng, khi bổ sung thêm máy bay, hãng có thể nâng lên 28–30 chuyến/ngày để phục vụ cao điểm lễ 30/4 – 1/5 và mùa hè.

Pacific Airlines cũng lên kế hoạch giảm 8–30% tải cung ứng trong quý II/2026, chủ yếu cắt giảm ở các ngày thấp điểm và khung giờ có hiệu quả thấp.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường nhiên liệu và hoạt động của các hãng để có phương án điều hành phù hợp, đảm bảo cân đối cung - cầu và quyền lợi hành khách.

Giá nhiên liệu tăng cao “bào mòn” hãng bay

Theo ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn gần đây, xung đột quân sự tại Trung Đông đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu. Trong đó, giá nhiên liệu bay Jet A-1 có xu hướng tăng nhanh, biến động lớn trong thời gian ngắn.

Cụ thể, giá Jet A-1 bình quân tháng 3 dao động khoảng 190-200 USD/thùng, nhưng tại thời điểm ngày 24/3 đã vọt lên 234,3 USD/thùng. Không chỉ tăng về giá, mức phụ thu vật lý cũng vượt 30 USD/thùng, phản ánh tình trạng khan hiếm và chi phí cung ứng leo thang.

Ước tính của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí khai thác của các hãng hàng không. Với kịch bản giá nhiên liệu duy trì quanh 200 USD/thùng, chi phí vận hành của doanh nghiệp có thể tăng thêm khoảng 40% so với giai đoạn trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông.

Biến động này được ông Cẩm nhìn nhận tác động trực tiếp đến chi phí khai thác của các hãng hàng không Việt Nam, trong khi cơ chế quản lý giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hiện vẫn áp dụng mức giá tối đa theo quy định của Luật Giá.

“Nếu không có cơ chế bù đắp phù hợp, các hãng hàng không sẽ buộc phải tiếp tục cắt giảm các đường bay, ảnh hưởng đến kết nối, gia tăng nguy cơ mất lượt cất, hạ cánh (slot bay) quốc tế và làm suy giảm khả năng phục hồi sau khủng hoảng”, ông Cẩm nói.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không ngày càng khó dự báo và phụ thuộc nhiều vào các biến động kinh tế, chính trị, việc áp dụng phụ thu nhiên liệu hiện là thông lệ rất phổ biến. Phần lớn các quốc gia không quy định mức thu và tần suất điều chỉnh, mà do các hãng hàng không chủ động cân đối trên cơ sở bù đắp một phần chi phí và cân đối tổng giá cạnh tranh phù hợp với tình hình cung/cầu tại thị trường.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất đưa ra lộ trình áp dụng cho giai đoạn 3 tháng bắt đầu từ ngày 1/4-30/6/2026. Sau thời gian áp dụng này, trường hợp xung đột quân sự tại Trung Đông chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", giá nhiên liệu Jet A-1 tiếp tục có những diễn biến tăng cao, Cục Hàng không sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

Trên cơ sở cân đối khả năng chi trả của người dân, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất phụ thu nhiên liệu theo phương án doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng chia sẻ 50% gánh nặng chi phí phát sinh tăng thêm do biến động giá nhiên liệu.