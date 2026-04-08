Nhộn nhịp nghề đóng tàu bước vào kỷ nguyên mới tại Đồng Tháp

Từ 7h sáng, âm thanh quen thuộc lại vang lên từ các bãi đóng tàu sau một thời gian lắng dịu. Anh Nguyễn Đức Phong (xã Kim Sơn) đã có 25 năm làm nghề thợ hàn tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn cho biết, hiện nay các bãi đóng tàu đều chật kín phương tiện đóng mới. Công nhân đóng tàu lao động rất khẩn trương.

Nghề đóng tàu sắt tại tỉnh Đồng Tháp sôi động sau nhiều năm trầm lắng

“Mình làm nghề đã 25 năm, trời nắng như hiện nay rất thuận lợi, mưa thì làm hơi khó. Sáng 7h ra làm đến 11h nghỉ. Đóng tàu đang thịnh, bãi đông, mình làm vui lắm chứ. Nghề hàn thì mình làm kỹ càng, đừng để bọt là được. Mỗi tháng lương mười mấy triệu đồng, sống ổn lắm." - Anh Phong chia sẻ.

Thực tế, gần đây nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ các dự án, công trình trọng điểm quốc gia ở vùng ĐBSCL, Tây Ninh và TP.HCM ngày càng tăng, nhất là cát, đá. Trong khi đó, vận tải đường thủy có nhiều ưu thế nên tình trạng thiếu tàu sắt để vận chuyển dẫn đến nhu cầu đóng mới phương tiện thủy rất cao.

Công nhân lành nghề phục vụ đóng tàu đang khan hiếm

Hiện tại, hơn 10 doanh nghiệp chuyên đóng tàu sắt quy mô lớn ở xã Kim Sơn, Vĩnh Kim của tỉnh Đồng Tháp đã quá tải, không nhận hợp đồng mới để đóng tàu cho khách hàng. Ông Nguyễn Văn Ch., chủ đoàn tàu 5 phương tiện tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, có nhu cầu đóng thêm 1 phương tiện để chở vật liệu cho đối tác nhưng phải chờ nhiều tháng mới có bãi nhận đóng tàu gia công.

Ông Ch. bày tỏ: “Mình đóng chiếc sà lan từ khoảng 1.500 tấn đi trong sông. Ở đây đóng khoảng 5–6 tháng xong, giá gia công lên 300 đồng/kg. Bây giờ dưới sông làm ăn được, chủ yếu chở vật liệu vì công trình ngoài tỉnh nhiều, mình đâu đủ phương tiện. Mình chủ yếu chở cát, đá từ Vĩnh Xương (An Giang) về Bến Lức (Tây Ninh), chở cát đá luôn".

Ở thời điểm này, đa số các hợp đồng đóng mới là tàu sắt loại tự hành có tải trọng đến vài nghìn tấn; trong đó, các bãi đóng tàu của Công ty TNHH MTV Nhật Trường (xã Kim Sơn) đóng gia công tàu đến 5.000 tấn.

Nhiều cơ sở đóng tàu đến trọng tải hàng nghìn tấn

Hoạt động đóng tàu sôi động trong bối cảnh xăng dầu, vật tư tăng giá, công nhân lao động có tay nghề khan hiếm đã tạo áp lực lớn cho các chủ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành nghề này. Hầu hết các cơ sở đóng tàu phải nỗ lực vượt khó, tăng thời gian hoạt động, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Võ Tấn Lộc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trương Lộc Tiền Giang (xã Vĩnh Kim), chia sẻ: “Bây giờ chi phí vận chuyển, sắt thép tăng giá, giá ôxy cũng tăng lên, khách hàng cũng ngần ngại. Trước mắt chi phí mình cũng tăng khoảng 10%, sắp tới chưa biết như thế nào nữa. Mình phải chuẩn bị nhân công, nhân lực, hồ sơ, giấy tờ, thiết bị đóng tàu đầy đủ, đồng thời cải tiến máy móc để đạt năng suất cao hơn, trong khi nhân lực ngày càng thiếu".

Do cần phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm Quốc gia nên nghề đóng tàu tại tỉnh Đồng Tháp phục hồi và phát triển

Sau thời gian trầm lắng, nghề đóng tàu ở tỉnh Đồng Tháp đã phục hồi mạnh mẽ, năng lực đóng tàu được nâng lên. Nghề đóng tàu đã chứng minh sự phát triển của ngành giao thông vận tải đường thủy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.