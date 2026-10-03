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Nhu cầu điện tăng khoảng 10%/năm, giải pháp nào đảm bảo an ninh nguồn điện?

Thứ Bảy, 15:30, 03/10/2026
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VOV.VN - Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ trưa nay (3/10), thông tin về chủ trương phát triển điện năng lượng mặt trời, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho hay, hiện nay nhu cầu điện mỗi năm tăng rất nhanh, trên dưới 10%, do đó, cần nhiều nguồn điện khác nhau.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài việc phát triển các dự án nguồn điện cũng như các dự án về lưới điện đòi hỏi nhiều thời gian. Trong khi đó, phát triển năng lượng điện mặt trời mái nhà có nhiều lợi thế như thời gian rất nhanh, không phải thu hồi, giải phóng mặt bằng, giảm áp lực về truyền tải, xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài trả lời báo chí về phát triển năng lượng mặt trời - Ảnh: chinhpphu.vn/Nhật Bắc

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhận định, thời gian vừa qua, điện mặt trời mái nhà phát triển tương đối nhanh và cũng đóng góp một phần đáng kể trong đáp ứng nhu cầu điện của quốc gia. Chính phủ và Bộ Công Thương đã rất quyết liệt trong việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Chỉ thị 10 nhằm thúc đẩy các giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà như: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu; khuyến khích lắp các hệ thống pin lưu trữ; đưa ra chỉ tiêu phấn đấu hằng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ… Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay công suất điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc đã đạt khoảng 11.000 MWp.

Liên quan đến nội dung này, trong Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã giao chỉ tiêu phân bổ đến từng tỉnh. Đồng thời, Bộ cũng đã tổ chức các hội nghị trực tuyến để phổ biến và yêu cầu UBND các tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, trong đó có việc ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển theo thẩm quyền. Hiện nay đã có một số tỉnh ban hành chính sách này. Trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai ban hành chính sách hỗ trợ.

Về bổ sung các nguồn điện trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương chỉ rõ, thời gian qua, việc triển khai Quy hoạch điện VIII còn tương đối chậm do một số nguyên nhân. Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, Bộ Công Thương đang tập trung rà soát 2 nội dung chính: Thứ nhất là về thể chế, cần xem xét, sửa đổi Luật Điện lực. Thứ hai là rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

"Về cơ chế, chính sách, điều quan trọng nhất là thúc đẩy các dự án nguồn điện và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII. Trong phân cấp, phân quyền, các địa phương phải chịu trách nhiệm chủ quản đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn. Bộ Công Thương theo chỉ đạo của Chính phủ sẽ trình Luật Điện lực (sửa đổi) vào kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới đây nhằm tháo gỡ tối đa rào cản, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư.

Một giải pháp quan trọng khác là triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện khoảng 10%/năm, phục vụ phát triển kinh tế", Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh.

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Thứ trưởng Bộ Tài chính: Tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu xăng dầu cuối năm

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, trong những tháng cuối năm sẽ tập trung đảm bảo an ninh năng lượng, thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu – hai mặt hàng chiến lược quan trọng.

Trần Ngọc-Nguyễn Trang/VOV.VN
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