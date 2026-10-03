Thứ trưởng Bộ Tài chính: Tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu xăng dầu cuối năm

Thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ trưa nay (3/10), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tình hình kinh tế tháng 9, quý III và 9 tháng đạt kết quả tích cực, tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định.

Cụ thể, tăng trưởng GDP 9,95% của quý III, 9 tháng là 9,01%, trong đó mức tăng trưởng của 9 tháng chỉ thấp hơn mức tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022 kể từ năn 2011 tới nay.



Nhiều ngành lĩnh vực kinh doanh tăng trưởng tích cực như nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 4,02% bám sát kịch bản cả năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh Họp báo Chính phủ thường kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 13,4%.

Khách quốc tế 9 tháng đạt 17,7 triệu lượt khách, tăng 14,5%.

Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng, vốn FDI đăng ký 9 tháng đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ, vốn thực hiện ước đạt 21,707 tỷ USD, tăng 12,1%. Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ USD tăng 30,4% so với cùng kỳ và thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.187.000 tỷ đồng bằng 86,5% dự toán và tăng 12,1% so với cùng kỳ.

"Về tăng trưởng GRDP của các địa phương, có tới 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng 9 tháng từ hai con số trở lên. Trong đó nổi bật là các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh...", Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin.

Quyết liệt thực hiện giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế

Bước sang quý IV và cả năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ mức tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung quyết liệt để hoàn thành kế hoạch của cả năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Tài chính chia sẻ 5 nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh năng lượng, thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu – hai mặt hàng chiến lược quan trọng.

Thứ hai, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc, không để phát sinh điểm nghẽn mới. Tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Trong tháng 10 này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi hàng loạt luật quan trọng như: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (với các điều chỉnh về giá, cắt giảm hoặc ưu đãi đối với từng nhóm) và Luật Chứng khoán.

Thứ ba, Bộ Tài chính phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm theo đúng tiến độ năm 2026. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các bộ, địa phương giải ngân chậm sang những dự án, công trình có điều kiện và khả năng hấp thụ vốn tốt hơn.

Thứ tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân. Tập trung tháo gỡ và triển khai ngay trên thực địa hơn 1.000 dự án tồn đọng đã được giải quyết xong các vướng mắc về cơ chế. Việc đưa các dự án này vào hoạt động sẽ tác động rất lớn đến sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đồng thời, yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải hoàn thành bằng được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra từ đầu năm.

Thứ năm, đẩy mạnh lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua kế hoạch "100 ngày hành động". Mục tiêu là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách nhà nước đã dành cho lĩnh vực này trong những tháng cuối năm.

"Bộ Tài chính luôn bám sát tình hình thực tiễn để tham mưu cho Chính phủ các kịch bản cũng như giải pháp cụ thể, quyết tâm hướng tới mục tiêu không thay đổi là tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.