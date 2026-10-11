Những Doanh nhân trẻ chèo lái doanh nghiệp vượt bão, kiến tạo giá trị

Đổi mới để vượt khó, nâng tầm đặc sản địa phương

Năm 2023, chị Đoàn Thị Minh Trâm, ở phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), quyết định khởi nghiệp từ nghề làm tinh bột nghệ truyền thống của gia đình. Sau khi rời công việc cán bộ tuyên giáo trong quá trình sáp nhập tỉnh Bình Phước với Đồng Nai, chị đầu tư nhà xưởng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh, lợi khuẩn và phát triển các dòng sản phẩm chế biến sâu từ nghệ.

Chị Đoàn Thị Minh Trâm mong muốn tạo việc làm, mở rộng sinh kế và đưa đặc sản địa phương vươn xa

Từ quy mô sản xuất thủ công của cha mẹ, chị từng bước xây dựng doanh nghiệp với hơn 10 lao động. Khó khăn về vốn, đầu ra và sức ép cạnh tranh khiến hành trình khởi nghiệp không ít lần trở nên nặng nề. Tuy nhiên, thay vì bằng lòng với cách làm truyền thống, chị kiên trì tìm hướng kết hợp kinh nghiệm gia đình với khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm.

“Đôi lúc em nghĩ, với sức lực mình bỏ ra để khởi nghiệp, nếu đi làm công ty với mức lương 20 triệu đồng thì có lẽ sẽ nhàn hơn. Bởi ở giai đoạn đầu, mình vừa phải nghiên cứu, vừa phát triển thị trường, trong khi thu nhập cũng chỉ tương đương. Có những lúc rất mệt, em nghĩ hay là đi làm công ty cho khỏe. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ em không thể dừng lại, vì hành trình này còn mang lại những giá trị khác. Em có thể tạo việc làm cho người khác, đồng thời truyền cảm hứng, tạo động lực để nhiều người cùng cố gắng”, chị Trâm chia sẻ.

Cũng chọn đổi mới đặc sản địa phương làm hướng đi, anh Đặng Khánh Duy, doanh nhân trẻ ở Tây Ninh, bắt đầu với câu hỏi làm thế nào để bánh tráng truyền thống có thể sử dụng ngay mà không cần nhúng nước.

Năm 2018, vợ chồng anh thành lập cơ sở bánh tráng Tân Nhiên. Không có nền tảng chuyên sâu về công nghệ thực phẩm, anh tự học, thử nghiệm công thức bột, điều chỉnh máy móc và quy trình sản xuất. Nhiều mẻ bánh thất bại, thiết bị phải sửa đổi nhiều lần, nhưng anh vẫn kiên trì tìm lời giải cho bài toán cải tiến sản phẩm.

Những lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang nước ngoài cũng đặt doanh nghiệp trước thử thách. Màu bánh tự nhiên không trắng như kỳ vọng của một số khách hàng khiến việc tiếp cận thị trường gặp trở ngại. Thay vì sử dụng phẩm màu để đáp ứng yêu cầu về hình thức, anh lựa chọn cải tiến quy trình và chứng minh chất lượng sản phẩm. Nguyên tắc được anh đặt ra rất rõ: nếu chính mình không dám ăn thì không đưa ra thị trường.

Năm 2020, Tân Nhiên xuất khẩu khoảng 500 kg bánh tráng sang Hàn Quốc. Theo doanh nghiệp, sản lượng xuất khẩu cho đối tác độc quyền tại thị trường này hiện đạt khoảng 9 tấn mỗi tháng. Sản phẩm cũng đã tiếp cận Mỹ, Nhật Bản, Canada, Australia và nhiều thị trường khác.

Anh Đặng Khánh Duy (thứ 5 bên phải) cùng Hội doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh xúc tiến thương mại tại Nhật Bản

Từ sản xuất thủ công, doanh nghiệp đầu tư máy móc, tự động hóa và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000. Năm 2022, bánh tráng Tân Nhiên trở thành sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của Tây Ninh; đến năm 2026, doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

“Mỗi lần làm chứng nhận, bên tư vấn xuống hỗ trợ, rà soát, chỉnh sửa nhà máy và quy trình sản xuất thì đó cũng là cơ hội để Tân Nhiên học hỏi thêm, nâng chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn, quy chuẩn hơn. Mục tiêu của Tân Nhiên từ khi mới thành lập đến nay là từng bước nâng các chứng nhận chất lượng, hướng đến đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, để người tiêu dùng nhận diện và tin tưởng sản phẩm của mình”, anh Duy cho biết.

Từ tinh bột nghệ đến bánh tráng, điểm chung trong hai câu chuyện là sự kiên trì đổi mới để vượt qua giới hạn của phương thức sản xuất truyền thống. Công nghệ không chỉ giúp nâng chất lượng, kéo dài hành trình của nông sản đến các thị trường mới, mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, tạo việc làm và tăng giá trị cho đặc sản địa phương.

Bản lĩnh quản trị, xây dựng doanh nghiệp bền vững

Nếu hai doanh nhân trẻ chọn công nghệ làm đòn bẩy đổi mới sản phẩm, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DICERA Holdings, lại cho thấy bản lĩnh doanh nhân qua khả năng thích ứng với biến động thị trường và xây dựng đội ngũ phát triển bền vững. Từ một xí nghiệp xây dựng chỉ khoảng 10 người, có thời điểm 3–4 tháng không có việc làm, ông đã từng bước đưa doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh.

Năm 1998, sau khi tốt nghiệp ngành tài chính, ông đến Vũng Tàu lập nghiệp. Hai năm sau, ông làm kế toán tại Xí nghiệp Xây dựng số 4, lần lượt đảm nhận các vị trí kế toán trưởng, phó giám đốc thường trực rồi giám đốc vào tháng 1/2007, khi vừa tròn 30 tuổi.

Ông Lê Đình Thắng tích cực hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Thực tế điều hành giúp ông nhận ra, nếu chỉ hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng thiếu việc làm, trong khi chi phí nhân sự và công nợ vẫn phải duy trì. Sau cổ phần hóa năm 2004, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư bất động sản, tạo thêm nguồn thu và cơ hội việc làm.

Theo ông Thắng, mở rộng kinh doanh phải dựa trên phân tích nhu cầu thị trường, năng lực tài chính và khả năng kiểm soát dòng tiền, thay vì chạy theo tăng trưởng nóng. Giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng năm 2022-2023 là phép thử khi DICERA vẫn triển khai dự án Vũng Tàu Centre Point. Với ông, bản lĩnh không phải chấp nhận rủi ro bằng mọi giá, mà là dám quyết định khi có cơ sở và chủ động kiểm soát những yếu tố phát sinh.

Bên cạnh vốn và thị trường, ông Thắng cho rằng quản trị con người mới là bài toán khó. Ông tích cực học hỏi qua các lớp đào tạo, sách và nhiều trường phái lãnh đạo để hoàn thiện năng lực điều hành. Thay vì chỉ dựa vào mệnh lệnh, ông coi trọng đối thoại, sự đồng thuận và tính minh bạch trong đánh giá, khen thưởng. Những buổi giao ban bên bàn trà tạo điều kiện để cộng sự chia sẻ thẳng thắn, cùng phân tích vấn đề và thống nhất hướng đi.

Theo ông, mục tiêu của quản trị không phải là mọi quyết định đều chờ lãnh đạo, mà là xây dựng tập thể có năng lực, chủ động trong công việc và cùng chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung.

Năm 2026, ông Lê Đình Thắng được vinh danh “Doanh nhân - Kiến tạo thương hiệu”. Với ông, thương hiệu bền vững không chỉ được tạo nên từ công trình hay kết quả kinh doanh, mà còn từ một đội ngũ đồng lòng và năng lực quản trị được bồi đắp qua thực tiễn.

Ông Thắng trao học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM

“Đến thời điểm hiện nay, tôi cũng chưa dám khẳng định mình đã thành công trong quản trị con người, bởi công việc vẫn còn tập trung quá nhiều vào bản thân mình. Tôi nghĩ, đỉnh cao của quản trị là khi người lãnh đạo không cần thường xuyên xuất hiện, không phải liên tục áp đặt mệnh lệnh hay thúc ép KPI, nhưng cả bộ máy vẫn vận hành tốt, mọi người làm việc đúng định hướng đã đề ra. Khi đó, tôi mới có thể nói mình đã thành công trong quản trị con người”, ông Thắng chia sẻ.

Từ ứng dụng công nghệ nâng giá trị nông sản đến đổi mới mô hình kinh doanh và quản trị con người, doanh nhân Đông Nam Bộ đang tìm cách đưa doanh nghiệp vượt khó, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng.