Những thông tin ngân hàng phải cung cấp cho cơ quan thuế định kỳ hàng tháng

Thông tin phải cung cấp gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế, nơi mở tài khoản (đến chi nhánh nếu có), ngày mở và ngày đóng tài khoản. Dữ liệu được gửi bằng phương thức điện tử định kỳ hằng tháng, chậm nhất vào ngày 10 của tháng kế tiếp. Như vậy, kỳ cung cấp dữ liệu định kỳ đầu tiên theo quy định mới sẽ phải hoàn thành trước ngày 10/8 tới.

Các ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin tài khoản khách hàng, chia sẻ dữ liệu về số dư, thu nhập phát sinh và các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế

Ngoài định danh tài khoản, các ngân hàng phải cung cấp dữ liệu về giao dịch, gồm số lượng, giá trị, nội dung chuyển tiền, thông tin người gửi - nhận (cả trong nước và xuyên biên giới), số dư và các khoản thu nhập phát sinh từ tài khoản.

Quy định này được nêu tại Nghị định 252 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2025. Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến (nếu có) và tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng, cho cơ quan quản lý thuế, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế khi phát hiện các giao dịch bất thường cần kiểm tra tình trạng tuân thủ nghĩa vụ thuế.