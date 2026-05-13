Cơ quan Thuế đã cung cấp hàng chục nghìn hồ sơ cho cơ quan Công an

Theo Thông tin từ Ban Kiểm tra thuế (Cục Thuế), trong năm 2025, Cơ quan Thuế các cấp đã tiếp nhận và xử lý gần 7.000 yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan Công an.

Tính chung giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị từ cơ quan Công an và đều thực hiện cung cấp hồ sơ đúng quy định, qua đó, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác điều tra, xử lý vi phạm.

Ông Nguyễn Tiến Trung - Trưởng ban Kiểm tra thuế (Cục Thuế) cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, kinh tế số, chuyển đổi số, các hành vi vi phạm hiện tại không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực truyền thống, mà còn chuyển sang các hoạt động xuyên biên giới, chuyển giá, kinh doanh trên nền tảng số, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức.

Việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an đã kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm thuế, tăng cường tính răn đe

Những hành vi kê khai sai, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, lập doanh nghiệp trung gian tại nước ngoài để thực hiện hành vi chuyển nhượng vốn hay chuyển lợi nhuận ra nước ngoài gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh.

Trước yêu cầu đó, công tác quản lý thuế đòi hỏi phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý vi phạm không thể chỉ dựa vào cơ quan Thuế, do quy định về chức năng, theo đó cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đặc biệt là cơ quan Công an.

Việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách và tăng cường tính răn đe đối với toàn xã hội.

Trên cơ sở thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an, thời gian qua, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về thuế đã được phối hợp triển khai xử lý.

Điển hình như vụ Bảo Tín Minh Châu với 9.690 tỷ đồng bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế giai đoạn 2020 - 2023, gây thiệt hại 154 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. Vụ doanh nghiệp kinh doanh vàng Kim Chung tại Thanh Hóa có doanh thu giai đoạn 2020 - 2025 khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng. Riêng một tài khoản cá nhân đứng tên nhân viên tại một ngân hàng phát sinh giao dịch khoảng 163 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm 2024, tương ứng số thuế trốn khoảng 500 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có vụ TikToker Vũ Hồng Phúc (Cún Bông) cùng chồng là Đinh Nam Thắng và Công ty cổ phần Dược Hoa Kỳ có doanh thu lớn nhưng cố tình không xuất hóa đơn, không kê khai đầy đủ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Vụ Hoàng Hường tổ chức mạng lưới kinh doanh lớn gồm 18 doanh nghiệp, 25 hộ và 44 cá nhân, phân tán doanh thu qua nhiều pháp nhân để che giấu quy mô, với khoảng 1.800 tỷ đồng doanh thu không ghi nhận và khoảng 2.100 tỷ đồng doanh thu kê khai sai thuế giá trị gia tăng...

Về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết và chuyển nhượng vốn tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 5.083 doanh nghiệp có giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 12.195 tỷ đồng; giảm lỗ 97.502 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 41.421 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá giao dịch liên kết đã truy thu 4.444 tỷ đồng, giảm lỗ 51.323 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 29.382 tỷ đồng.

Một số cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết điển hình mà bộ phận kiểm tra của Cục Thuế đã thực hiện thu được kết quả cao như: thanh tra tại Công ty Metro Việt Nam truy thu gần 500 tỷ đồng; thanh tra tại Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam với tổng số truy thu, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế qua thanh tra là 800 tỷ đồng; thanh tra tại Công ty TNHH Hyosung Việt Nam với tổng số tiền xử lý qua thanh tra trên 320 tỷ đồng...