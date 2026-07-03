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Cải chính

Ninh Bình chi gần 9 tỷ đồng thuê trông coi các cơ sở nhà đất dôi dư, chờ xử lý

Thứ Sáu, 16:03, 03/07/2026
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VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt dự kiến kinh phí hơn 8,9 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước trong năm 2026 để thuê dịch vụ trông coi, bảo quản tài sản và vệ sinh môi trường tại các cơ sở nhà đất dôi dư, chờ xử lý trên địa bàn.

Theo quyết định, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thuê dịch vụ trông coi, bảo quản tài sản và vệ sinh môi trường tại các cơ sở nhà đất dôi dư, chờ xử lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện nhiệm vụ là hơn 8,948 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

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UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm đề xuất khối lượng công việc cần triển khai, bảo đảm tính chính xác của nội dung thực hiện và dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ.

Việc bố trí kinh phí nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài sản công tại các cơ sở nhà đất dôi dư, chờ xử lý, góp phần hạn chế tình trạng xuống cấp, thất thoát tài sản và bảo đảm vệ sinh môi trường trong thời gian chờ sắp xếp, xử lý theo quy định.

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Quốc hội giám sát trụ sở công dôi dư sau sắp xếp bộ máy

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính nhằm ngăn ngừa lãng phí tài sản công, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực Nhà nước.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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