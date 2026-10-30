Ninh Bình yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng chung cư cho thuê hơn 502 tỷ đồng

Quyết liệt triển khai, bảo đảm khởi công trong quý IV/2026

Khu tập thể 5 tầng tại số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, được xây dựng từ năm 1978, phục vụ chỗ ở cho công nhân nhà máy dệt. Sau gần 50 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí tường bong tróc, cầu thang bê tông sứt mẻ, cửa hư hỏng, hệ thống dây điện chằng chịt, các hạng mục cơi nới tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân sinh sống tại đây không khỏi lo lắng, nhất là vào mùa mưa bão.

Chợ Xanh và khu tập thể 5 tầng trên đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 22/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ký Quyết định số 3855/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 502,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2028.

Theo thiết kế, công trình gồm 1 tầng hầm, 15 tầng nổi và tum kỹ thuật, chiều cao khoảng 56 m, diện tích xây dựng khoảng 2.057 m². Công trình được bố trí các khu chức năng gồm căn hộ cho thuê, khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, văn phòng và các phòng kỹ thuật.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 10.260 m². Để triển khai xây dựng, hai tòa chung cư 5 tầng và chợ Xanh hiện trạng sẽ được phá dỡ. Công trình hướng tới chỉnh trang đô thị, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các hộ dân đang sinh sống tại những khu chung cư cũ xuống cấp và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định.

Để bảo đảm tiến độ, sáng 30/10, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình phát đi thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chủ đầu tư; đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm khởi công dự án trong quý IV/2026.

Phân rõ trách nhiệm, siết tiến độ từng phần việc

Chủ tịch UBND tỉnh giao, chủ đầu tư phải xây dựng biểu tiến độ chi tiết đến thời điểm khởi công, xác định rõ từng công việc, đơn vị thực hiện và thời hạn hoàn thành. Báo cáo tiến độ phải gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng và UBND phường Nam Định chậm nhất ngày 3/11/2026.

Khu tập thể 5 tầng đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng và tiến độ dự án; chủ động bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp tham gia thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời bổ sung nhân lực và điều chỉnh phương án tổ chức đối với những công việc có nguy cơ chậm tiến độ.

Đối với UBND phường Nam Định, yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, di dời và giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ khởi công, triển khai dự án trong quý IV/2026.

Địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và chủ đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sở Xây dựng được giao thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trong công tác di dời, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai dự án theo quy định. Đồng thời, rà soát các thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý nhà ở, bảo đảm đồng bộ với tiến độ thực hiện.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 báo cáo UBND tỉnh vào 9h sáng thứ Ba hằng tuần về tình hình triển khai dự án. Báo cáo phải nêu rõ những công việc đã hoàn thành, nhiệm vụ đang thực hiện, kết quả so với tiến độ đề ra, các khó khăn, vướng mắc và nguy cơ chậm tiến độ, kèm đề xuất phương án xử lý.