Nông dân Cần Thơ trồng lục bình cho thu nhập cao

Cách trồng lục bình phổ biến là người dân thường gom những bụi lục bình nhỏ trôi nổi trên sông, rồi dùng dây, cây vây lại để chăm sóc. Chỉ sau khoảng 3-4 tháng trồng, khi cọng lục bình cao từ 60-70cm thì bà con thu hoạch. Cọng lục bình sau khi phơi khô được thương lái đến tận nhà thu mua với giá trên dưới 20.000/kg để giao cho các các công ty, hợp tác xã thủ công mỹ nghệ. Một công lục bình mỗi đợt cắt cho năng suất từ 200-300kg lục bình khô. Nếu chăm sóc kỹ thì người trồng sẽ thu hoạch được 4-5 đợt/năm.

Trồng và chế biến lục bình tại thành phố Cần Thơ mang lại thu nhập cao và ổn định cho nhiều lao động địa phương

Do trồng lục bình có chi phí thấp, không tốn nhiều công chăm sóc nên cho thu nhập cao hơn so với trồng lúa. Với lao động nhàn rỗi ở địa phương khi tham gia cắt lục bình tươi được trả công từ 400-600 đồng/kg. Ngoài ra, những người khéo tay còn nhận đan gia công các sản phẩm từ lục bình cho các công ty, hợp tác xã thủ công mỹ nghệ, có thu nhập ổn định 3-6 triệu đồng/tháng.

Trồng và chế biến lục bình tại thành phố Cần Thơ đã biến loại cây hoang dại trên sông này trở thành nguồn nguyên liệu xanh, thân thiện môi trường, làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, giúp người dân nông thôn có nguồn thu nhập cao và ổn định.

Thời điểm này lục bình khô đang được thu mua với giá hơn 22 ngàn đồng/ký

Anh Hồ Việt Khương ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông cho biết:"Bà con hai bên tuyến sông này thì trồng lục bình để cắt bán. Lục bình khi mà cắt xong rồi đem lên bờ phơi khô, xong bó lại, rồi trên công ty có mối xuống mua về để đan ba cái đồ mỹ nghệ: rổ, thảm… này kia đó. Nói chung là cái hàng đó xuất khẩu nhiều. Thời điểm này thì đang mua 22 ngàn 500 đồng một ký, thấp lắm là khoảng 20 ngàn, cao nhất là khoảng 24 ngàn một ký."