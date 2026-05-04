Cần Thơ: Kiểm tra cơ sở xay xát, yêu cầu khắc phục sau phản ánh bụi từ nhà máy

Vừa qua, nhiều hộ dân ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ phản ánh phải thường xuyên đóng cửa để tránh bụi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe. Tiếp nhận thông tin, UBND xã Cờ Đỏ đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra bước đầu, ghi nhận một số tồn tại và yêu cầu nhà máy khắc phục.

Trong buổi đi kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Thành Tâm (nhà máy xay xát Thành Tâm), ông Trần Văn Bon, Giám đốc công ty cho biết, trong quá trình hoạt động, nhà máy có phát sinh bụi ảnh hưởng khu vực xung quanh. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống hút bụi bị hư hỏng trong thời gian gần đây.

Theo ông Bon, hệ thống xử lý bụi trước đây vận hành ổn định, tuy nhiên khoảng nửa tháng qua xảy ra sự cố kỹ thuật, kết hợp với yếu tố gió nghịch khiến bụi phát tán ra ngoài. Ngay khi nhận được phản ánh, nhà máy đã tiến hành sửa chữa, khắc phục. Đến nay, hệ thống cơ bản được khôi phục, lượng bụi phát sinh giảm đáng kể.

Theo ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cờ Đỏ, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận một số hạng mục bị hư hỏng như hệ thống ống hút bụi, lưới che chắn chưa đảm bảo. Đây là nguyên nhân làm bụi phát tán ra môi trường, đặc biệt trong điều kiện gió mạnh. Trước thực trạng trên, xã đã yêu cầu cơ sở khẩn trương sửa chữa hệ thống hút bụi; tăng cường che chắn khu vực sản xuất; gia cố, hoàn thiện hệ thống khung nhằm hạn chế tối đa phát tán bụi.

Ông Nguyễn Văn Phát cho biết, nhà máy đã cam kết khắc phục. Nếu không thực hiện đúng cam kết hoặc tiếp tục để xảy ra ô nhiễm, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định; quan điểm của địa phương không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế đơn thuần.

Sau khi kiểm tra nhà máy xay xát Thành Tâm, lãnh đạo xã Cờ Đỏ đã trực tiếp đến ấp Thạnh Hưng để lắng nghe ý kiến người dân và tổ chức đối thoại giữa người dân với doanh nghiệp. Theo phản ánh của người dân, tình trạng bụi đã kéo dài, phát sinh nhiều khi nhà máy hoạt động liên tục, đặc biệt trong khâu bơm, vận chuyển lúa từ ghe lên. Dù có hệ thống xử lý, bụi vẫn phát tán ra môi trường xung quanh.

Trước các ý kiến của người dân, lãnh đạo UBND xã Cờ Đỏ yêu cầu nhà máy xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể, có thời hạn rõ ràng. Trường hợp không thực hiện hoặc tái vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, yêu cầu ngành chức năng của xã làm việc với các cơ sở xay xát lúa gạo còn lại để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nếu để xảy ra vi phạm về môi trường.

Trước đó, người dân ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ phản ánh tình trạng bụi phát sinh từ 4 nhà máy xay xát, chế biến lúa gạo trên địa bàn đã ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe. Tình trạng này kéo dài gần 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.