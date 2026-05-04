中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần Thơ: Kiểm tra cơ sở xay xát, yêu cầu khắc phục sau phản ánh bụi từ nhà máy

Thứ Hai, 21:03, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến phản ánh của người dân về tình trạng bụi phát sinh từ hoạt động xay xát lúa gạo tại ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ, ngày 4/5, lãnh đạo UBND xã Cờ Đỏ đã kiểm tra thực tế một cơ sở xay xát trên địa bàn và đã có biên bản làm việc, yêu cầu nhà máy khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Vừa qua, nhiều hộ dân ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ phản ánh phải thường xuyên đóng cửa để tránh bụi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe. Tiếp nhận thông tin, UBND xã Cờ Đỏ đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra bước đầu, ghi nhận một số tồn tại và yêu cầu nhà máy khắc phục.

Trong buổi đi kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Thành Tâm (nhà máy xay xát Thành Tâm), ông Trần Văn Bon, Giám đốc công ty cho biết, trong quá trình hoạt động, nhà máy có phát sinh bụi ảnh hưởng khu vực xung quanh. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống hút bụi bị hư hỏng trong thời gian gần đây.

can tho kiem tra co so xay xat, yeu cau khac phuc sau phan anh bui tu nha may hinh anh 1
Nhà máy có phát sinh bụi ảnh hưởng khu vực xung quanh.

Theo ông Bon, hệ thống xử lý bụi trước đây vận hành ổn định, tuy nhiên khoảng nửa tháng qua xảy ra sự cố kỹ thuật, kết hợp với yếu tố gió nghịch khiến bụi phát tán ra ngoài. Ngay khi nhận được phản ánh, nhà máy đã tiến hành sửa chữa, khắc phục. Đến nay, hệ thống cơ bản được khôi phục, lượng bụi phát sinh giảm đáng kể.

Theo ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cờ Đỏ, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận một số hạng mục bị hư hỏng như hệ thống ống hút bụi, lưới che chắn chưa đảm bảo. Đây là nguyên nhân làm bụi phát tán ra môi trường, đặc biệt trong điều kiện gió mạnh. Trước thực trạng trên, xã đã yêu cầu cơ sở khẩn trương sửa chữa hệ thống hút bụi; tăng cường che chắn khu vực sản xuất; gia cố, hoàn thiện hệ thống khung nhằm hạn chế tối đa phát tán bụi.  

can tho kiem tra co so xay xat, yeu cau khac phuc sau phan anh bui tu nha may hinh anh 2
Xã Cờ Đỏ kiểm tra cơ sở xay xát, yêu cầu khắc phục sau phản ánh bụi.

Ông Nguyễn Văn Phát cho biết, nhà máy đã cam kết khắc phục. Nếu không thực hiện đúng cam kết hoặc tiếp tục để xảy ra ô nhiễm, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định; quan điểm của địa phương không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế đơn thuần.

Sau khi kiểm tra nhà máy xay xát Thành Tâm, lãnh đạo xã Cờ Đỏ đã trực tiếp đến ấp Thạnh Hưng để lắng nghe ý kiến người dân và tổ chức đối thoại giữa người dân với doanh nghiệp. Theo phản ánh của người dân, tình trạng bụi đã kéo dài, phát sinh nhiều khi nhà máy hoạt động liên tục, đặc biệt trong khâu bơm, vận chuyển lúa từ ghe lên. Dù có hệ thống xử lý, bụi vẫn phát tán ra môi trường xung quanh.

can tho kiem tra co so xay xat, yeu cau khac phuc sau phan anh bui tu nha may hinh anh 3
Khâu bơm, vận chuyển lúa từ ghe lên được người dân phản ánh bụi diễn ra.

Trước các ý kiến của người dân, lãnh đạo UBND xã Cờ Đỏ yêu cầu nhà máy xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể, có thời hạn rõ ràng. Trường hợp không thực hiện hoặc tái vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, yêu cầu ngành chức năng của xã làm việc với các cơ sở xay xát lúa gạo còn lại để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nếu để xảy ra vi phạm về môi trường. 

can tho kiem tra co so xay xat, yeu cau khac phuc sau phan anh bui tu nha may hinh anh 4
Lãnh đạo UBND xã Cờ Đỏ đã kiểm tra thực tế một cơ sở xay xát trên địa bàn và đã có biên bản làm việc, yêu cầu nhà máy khắc phục những tồn tại, hạn chế.
can tho kiem tra co so xay xat, yeu cau khac phuc sau phan anh bui tu nha may hinh anh 5
Lãnh đạo xã Cờ Đỏ đã trực tiếp đến ấp Thạnh Hưng để lắng nghe ý kiến người dân.

Trước đó, người dân ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ phản ánh tình trạng bụi phát sinh từ 4 nhà máy xay xát, chế biến lúa gạo trên địa bàn đã ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe. Tình trạng này kéo dài gần 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

rac_14.jpg

Hà Nội: Rác thải bủa vây đường Ngô Quyền, kênh tắc nghẽn, môi trường ô nhiễm

VOV.VN - Tuyến đường Ngô Quyền, phường Hà Đông đang trở thành “điểm đen” môi trường khi rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng bị đổ tràn lan. Dù đã có biển cấm, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, khiến lòng đường nhếch nhác, kênh thoát nước bị bịt kín, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống người dân.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: bụi phát sinh xay xát lúa gạo ấp Thạnh Hưng xã Cờ Đỏ TP. Cần Thơ cơ sở xay xát khắc phục
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng gây ô nhiễm môi trường với khối lượng chất thải trên 500 tấn
Khởi tố đối tượng gây ô nhiễm môi trường với khối lượng chất thải trên 500 tấn

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Kha để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường sau khi đối tượng thu gom, đổ trái phép hơn 500 tấn chất thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực xung quanh.

Khởi tố đối tượng gây ô nhiễm môi trường với khối lượng chất thải trên 500 tấn

Khởi tố đối tượng gây ô nhiễm môi trường với khối lượng chất thải trên 500 tấn

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Kha để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường sau khi đối tượng thu gom, đổ trái phép hơn 500 tấn chất thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực xung quanh.

Khởi tố Trạm trưởng trạm bê tông về tội “Gây ô nhiễm môi trường”
Khởi tố Trạm trưởng trạm bê tông về tội “Gây ô nhiễm môi trường”

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Việt Linh (SN 1991, trú tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Trạm trưởng trạm bê tông về tội “Gây ô nhiễm môi trường”

Khởi tố Trạm trưởng trạm bê tông về tội “Gây ô nhiễm môi trường”

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Việt Linh (SN 1991, trú tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Đặc khu Cô Tô loại bỏ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường
Đặc khu Cô Tô loại bỏ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Đặc khu Cô Tô kiên định quan điểm lấy môi trường sinh thái biển đảo là “giá trị cốt lõi” và “lợi thế cạnh tranh bền vững”; tập trung phát triển du lịch xanh; sàng lọc nghiêm ngặt, loại bỏ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đặc khu Cô Tô loại bỏ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường

Đặc khu Cô Tô loại bỏ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Đặc khu Cô Tô kiên định quan điểm lấy môi trường sinh thái biển đảo là “giá trị cốt lõi” và “lợi thế cạnh tranh bền vững”; tập trung phát triển du lịch xanh; sàng lọc nghiêm ngặt, loại bỏ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục