Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề, nét đẹp văn hóa của ngư dân miền biển Cần Thơ

Theo lưu truyền, Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề (Cần Thơ) có từ năm 1955 tại Bãi Giá, khi bà con phát hiện xác một cá Ông lớn trôi dạt vào bờ. Người dân đã vớt xác, lập miếu thờ bằng tre lá đơn sơ để bày tỏ lòng thành kính. Sau này, khi đời sống kinh tế ổn định hơn, ngư dân xây dựng Lăng Ông Nam Hải tại ấp Cảng, xã Trần Đề và đưa hài cốt cá Ông về thờ phụng. Trải qua 6 lần trùng tu, đến nay Lăng Ông được xây dựng tương đối kiên cố, lưu giữ hơn 10 bộ xương cá Ông lớn nhỏ, trở thành nơi hội tụ niềm tin tín ngưỡng của nhiều thế hệ ngư dân.

Đoàn tàu tham gia lễ hội Nghinh Ông.

Hằng năm, từ ngày 21-23/3 âm lịch, bà con ngư dân Trần Đề lại tổ chức Lễ hội Nghinh Ông. Lễ hội gồm hai phần chính: Lễ rước Ông trên biển với nhiều tàu thuyền được trang hoàng rực rỡ và lễ tế truyền thống tại Lăng Ông Nam Hải với các nghi thức như thỉnh Bà, cúng Chánh tế, cúng Tiền vãng, lễ Tôn vương… Đây là dịp để bà con cầu mong một mùa biển thuận lợi, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với vị thần đã che chở, cứu giúp ngư dân vượt qua phong ba bão tố.

Có khoảng 100 tàu tham gia lễ thỉnh Ông trên biển.

Ông Hồ Quang Đại, Chủ tịch UBND xã Trần Đề cho biết: Lễ hội không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn là sự kiện văn hóa – xã hội lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, cúng viếng. Trong những ngày diễn ra lễ hội, ngoài phần lễ trang nghiêm còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, đờn ca tài tử, hát bội… tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Đông đảo người dân tham gia lễ hội.

“Trong bối cảnh phát triển hiện nay, Lễ hội Nghinh Ông không chỉ dừng lại ở giá trị tín ngưỡng dân gian mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Với sự độc đáo của lễ hội, tính trang nghiêm trong nghi thức cùng sự phong phú của các hoạt động phần hội, Trần Đề có tiềm năng trở thành điểm đến thu hút du khách thập phương đến chiêm bái, trải nghiệm và khám phá văn hóa biển. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương, gắn kết phát triển du lịch với kinh tế biển, tạo thêm nguồn lực cho cộng đồng”, ông Hồ Quang Đại nhấn mạnh.

Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề diễn ra từ ngày 21-23/3 âm lịch hằng năm.

Năm 2019, Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và sức sống bền vững của lễ hội trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đây không chỉ là niềm tự hào của bà con ngư dân Trần Đề mà còn là minh chứng cho việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội Nghinh Ông ở Trần Đề có từ năm 1955.

Ý nghĩa hơn, Lăng Ông Nam Hải không chỉ mang giá trị tín ngưỡng mà còn in đậm dấu ấn lịch sử hào hùng. Trong thời kỳ kháng chiến, nơi đây từng nuôi chứa cán bộ cách mạng, hỗ trợ phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, góp phần hun đúc tinh thần kiên cường cho các thế hệ hôm nay.

Ngày 15/10/2024, Lăng Ông Nam Hải được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Đây là niềm tự hào lớn của người dân địa phương, vừa mang giá trị lịch sử cách mạng, vừa là trung tâm tín ngưỡng và văn hóa biển đảo.