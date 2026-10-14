Nông dân Đồng Tháp hối hả gieo trồng vụ hoa Tết cổ truyền

Anh Phạm Văn Thanh, nông dân ở khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vụ hoa Tết cổ truyền năm 2027 này gia đình trồng hơn 2000 chậu hoa gồm: các loại Cúc, Sống Đời, Vạn Thọ. Do thời tiết bất lợi như mưa to kéo dài gây nước ngập phải bơm tát và ảnh hưởng đến sinh trưởng của hoa. “Năm nay, đầu mùa mình xuống giống không thuận lợi rồi do mưa nhiều quá. Nước ngập mình phải bơm nước ra, với lại mưa quá cây con bị dập không phát triển. Hôm trước xuống giống ngay đợt mưa cây không tốt, bị rùn cây, đứng chịu có cây bị chết nữa” - anh Thanh chia sẻ.

Nông dân tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xuống giống vụ hoa Tết cổ truyền 2027

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp), tổng diện tích sản xuất hoa, kiểng trên địa bàn tỉnh hiện hơn 1.400 ha, tập trung chủ yếu tại phường Sa Đéc, phường Mỹ Phong và các xã Tân Dương, Tân Khánh Trung, Tân Nhuận Đông, Phong Hòa… phục vụ Tết Nguyên đán 2027 và các lễ hội cuối năm 2026.

Phường Sa Đéc có diện tích hoa kiểng phục vụ Tết dự kiến khoảng 100 ha, chủ yếu gồm cúc mâm xôi truyền thống, cúc mâm xôi nhiều màu, các loại cúc, cát tường, hoa hồng và một số chủng loại khác. Đến nay, riêng cúc mâm xôi truyền thống đã xuống giống khoảng 100.000–120.000 giỏ, tập trung tại các khu phố Đông Huề, Khánh Nghĩa và Đông Khánh.

Nông dân trồng hoa rất đa dạng chủng loại để phục vụ thị trường Tết

Phường Mỹ Phong có diện tích hoa kiểng phục vụ Tết hơn 46 ha, với 361 hộ tham gia, dự kiến sản xuất khoảng 985.000 giỏ, gồm các chủng loại chủ yếu như cúc Hà Lan, cúc vàng hòe, cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, vạn thọ, cát tường, sống đời, mào gà và một số loại khác.

Xã Tân Dương có diện tích hoa kiểng phục vụ Tết ước khoảng 53,7 ha, với khoảng 468 hộ tham gia. Chủng loại sản xuất chủ yếu gồm hoa giấy, hoa sứ, cúc mâm xôi, cúc vàng, vạn thọ, cúc đồng tiền, cát tường và một số loại khác.

Nhìn chung, sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2027 đang được người dân tích cực chuẩn bị, chủng loại ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc sử dụng giống nuôi cấy mô ngày càng phổ biến, góp phần nâng cao chất lượng, độ đồng đều và khả năng sinh trưởng của cây giống. Đáng chú ý, đối với cúc mâm xôi nhiều màu, lượng giống tiêu thụ qua các cơ sở nhân giống và hợp tác xã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu sản xuất loại hoa này đang có xu hướng gia tăng.

Các loại hoa Cúc dài ngày nên được nông dân gieo trồng sớm hơn các loại hoa tươi khác

Do đã có kinh nghiệm qua hàng chục năm gắn bó với mô hình trồng hoa tết nên nông dân tỉnh Đồng Tháp nắm vững các kiến thức trồng và chăm sóc hoa, nhất là cho cây ra hoa trúng dịp Tết cổ truyền. Các loại giống mới nhập từ nước ngoài cũng được nông dân trồng thử nghiệm và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Ví dụ như 2 loại giống mới là Cúc Mâm Xôi Hàn Quốc và Mâm Xôi Hà Lan phải xông đèn suốt đêm cây mới phát triển. Nhiều nông dân còn trồng hoa tươi trong nhà lưới, lót nền bằng tấm bạt để không phải tốn chi phí diệt cỏ, tiết kiệm phun tưới nước và kiểm soát sâu bệnh…

Tuy nhiên ở thời điểm đầu vụ năm nay, người trồng hoa Tết đang gặp nhiều khó khăn: con giống, nhân công lao động tăng giá, giá phân thuốc bảo vệ thực vật không giảm; trong khi đó thời tiết bất lợi phát sinh chi phí cao. Ông Nguyễn Văn Lĩnh, nông dân ấp Hội Gia, phường Mỹ Phong cho biết, phải thuê 02 công đất trồng hoa tết với chi phí 16 triệu đồng/năm; trong khi chi phí đầu vào năm nay tăng cao nên chưa biết vụ hoa Tết cổ truyền năm nay có lãi hay không.

Ông Lĩnh tâm tư: “Mình xuống giống hoa Cát Tường, cúc Hà Lan, Vạn thọ... giá giống cao hơn năm rồi, tăng lên 100 đồng/cây giống. Công lao động thì năm rồi 30 nghìn đồng/giờ nay lên 40 nghìn đồng/giờ, giá phân thì tăng khỏi nói rồi. Mưa thì chỗ nào thấp phải bơm ra, năm nay chi phí phải cao rồi. Mình còn sợ đầu ra, giá không lên thì thu nhập người trồng sẽ thấp”.

Nông dân trồng hoa Tết đang lo lắng về chi phí đầu vào tăng và thời tiết đầu vụ bất lợi

Vụ hoa Tết cổ truyền năm ngoái, tuy gặp nhiều khó khăn như nhiều diện tích hoa trổ sớm, dội hàng, giảm giá nhưng phần lớn nông dân trồng hoa tươi vẫn có lãi từ 30-40%. Do đó, vụ hoa Tết cổ truyền năm 2027 này, dù có bất lợi vào đầu mùa nhưng bà con nông dân tỉnh Đồng Tháp vẫn bám trụ ruộng đồng, dãi nắng, dầm mưa với niềm tin sẽ sản xuất những giỏ hoa tươi đẹp góp phần làm đẹp cho mùa Xuân và có nguồn thu nhập cho gia đình.