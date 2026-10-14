Một địa phương khó khăn của tỉnh Đồng Tháp nỗ lực để đạt tăng trưởng 2 con số

Để làm rõ hơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội với kỳ vọng cả năm nay đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp về những nỗ lực cũng như kinh nghiệm để địa phương đạt được kết quả này.

Phóng viên: Thưa Chủ tịch UBND xã Tân Phước 3, theo ông, những kết quả nổi bật nhất mà địa phương đạt được trong 9 tháng của năm nay là gì?

Ông Trần Văn Hiệp: Trong 9 tháng qua, Đảng ủy và UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy cũng như HĐND xã. Mới đây, địa phương đã sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng. Đến nay, đối với chỉ tiêu thu ngân sách, xã đã đạt 115,9% kế hoạch nghị quyết và chỉ tiêu tỉnh giao. Cụ thể, tổng thu ngân sách đạt 48,8 tỷ đồng, so với chỉ tiêu tỉnh giao là 42,1 tỷ đồng.

Đối với chỉ tiêu giải ngân chi ngân sách, hiện nay xã cũng đạt tiến độ đề ra, với tỷ lệ 76,6%. Riêng giải ngân vốn đầu tư công, các công trình, dự án được khởi công đúng tiến độ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn xã đạt 78,7%, tương đương 9,2 tỷ đồng trên tổng số 11,9 tỷ đồng theo chỉ tiêu tỉnh giao. Hiện nay, xã đang tập trung nghiệm thu, quyết toán khối lượng đối với những công trình đã đạt tiến độ, phấn đấu đến cuối tháng 10 sẽ giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ tiêu tỉnh giao. Đây là hai kết quả nổi bật trong nhiều chỉ tiêu mà xã đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân Phước 3 đến thời điểm này cơ bản đạt kế hoạch. Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích xuống giống đã đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 6,35 tấn/ha. Một số loại cây ăn trái cũng đạt và vượt kế hoạch, như dừa đạt 131,4%, mít đạt 101% và sầu riêng đạt 251,1% kế hoạch.

Đặc biệt, đối với chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới, theo chỉ tiêu tỉnh giao, năm nay xã phải thành lập 26 doanh nghiệp. Đến thời điểm này, trên địa bàn xã đã thành lập được 29 doanh nghiệp mới. Đối với chỉ tiêu chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, tỉnh giao xã thực hiện 3 trường hợp, đến nay xã đã thực hiện được 1 trường hợp.

Trên địa bàn xã cũng đã tổ chức lễ động thổ triển khai hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1, với quy mô 470 ha và tổng vốn đầu tư hơn 5.900 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác cũng đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hiện đạt 95,46%; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch theo chỉ tiêu đề ra.

Một trong những kết quả nổi bật khác là hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 100% thủ tục hành chính cho người dân, bảo đảm hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Phóng viên phỏng vấn ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

Phóng viên: Để đến cuối năm xã Tân Phước 3 đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, địa phương cần thực hiện những giải pháp tăng tốc như thế nào?

Ông Trần Văn Hiệp: Trong những tháng cuối năm, Đảng ủy và UBND xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do UBND tỉnh và Tỉnh ủy giao.

Trước hết, xã tập trung chỉ đạo giải ngân 100% vốn đầu tư công. Đối với các công trình, dự án đang triển khai, địa phương có hai công trình đường điện cần tập trung giải phóng mặt bằng dứt điểm để sớm triển khai thi công.

Đồng thời, xã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thực hiện tốt các công trình đang thi công trên địa bàn, gồm Đường tỉnh 878, đường phát triển Đồng Tháp Mười và dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ngoài ra, UBND xã sẽ tập trung triển khai các công trình được tỉnh bổ sung vốn có mục tiêu, như nạo vét kênh mương, duy tu công trình và đầu tư Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã. Địa phương sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai đầu tư, giải ngân các nguồn vốn bổ sung.

Khu công nghiệp Tân Phước 1 tại địa bàn xã Tân Phước 3 vừa được khởi công xây dựng

UBND xã cũng tiếp tục rà soát, thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách. Mặc dù đã đạt chỉ tiêu đề ra, địa phương không chủ quan mà tiếp tục tập trung khai thác các nguồn thu còn lại, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Bên cạnh đó, xã chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, mưa bão, dông lốc nhằm bảo vệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất cho người dân. Địa phương cũng tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội.

Diện mạo vùng Đồng Tháp Mười nay đã vươn lên rõ nét

Phóng viên: Có thể nói, đến thời điểm này, xã Tân Phước 3 là một trong những địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do tỉnh giao. Vậy theo đồng chí, đâu là kinh nghiệm giúp địa phương đạt được kết quả này?

Ông Trần Văn Hiệp: Kinh nghiệm trong công tác điều hành của UBND xã là luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND xã và sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc. Ngay từ đầu năm, địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các ấp, đồng thời xây dựng kế hoạch với lộ trình rõ ràng để tổ chức thực hiện.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, kinh nghiệm của địa phương là tập trung rà soát ngay từ những tháng đầu năm, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ để khi được tỉnh giao vốn có thể triển khai thực hiện ngay, tránh mất thời gian hoàn thiện thủ tục.

Cán bộ, công chức xã Tân Phước 3 luôn nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đặc biệt, đối với kế hoạch đầu tư công năm 2027, đến thời điểm hiện nay, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với những đơn vị liên quan rà soát các công trình cần thực hiện và các dự án cần bố trí vốn đầu tư công. Các bước chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. HĐND xã đã họp, thông qua danh mục công trình đầu tư công năm 2027, làm cơ sở để UBND xã triển khai các thủ tục cần thiết. Nhờ đó, khi được tỉnh giao vốn trong năm 2027, địa phương có thể triển khai thực hiện ngay, không phải chờ đợi, góp phần bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, địa phương phải tập trung thực hiện quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm, không để đến cuối năm mới rà soát, đôn đốc thực hiện. Nếu chậm triển khai, địa phương sẽ khó bảo đảm tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!