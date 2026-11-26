Thời điểm này, giá khoai mỡ loại 1 chỉ dao động từ 18.000 đến 22.000 đồng/kg, tùy chất lượng và kích cỡ. Với mức giá này, nông dân có lợi nhuận rất thấp, thậm chí những ruộng khoai không đạt năng suất còn bị thua lỗ.

Theo các hộ trồng khoai mỡ, cùng thời điểm năm ngoái, giá khoai đạt hơn 28.000 đồng/kg, năng suất bình quân trên 25 tấn/hecta. Trong khi đó, vụ khoai năm nay, nhiều diện tích chỉ đạt từ 10 đến 12 tấn/hecta. Năng suất giảm mạnh cộng với giá bán thấp khiến người trồng khoai gặp nhiều khó khăn.

Gia đình anh Mai Phương Duy, ở xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, vụ này xuống giống 2,5 hecta khoai mỡ. Qua thu hoạch, giá bán cao nhất chỉ đạt 22.000 đồng/kg, trong khi khoai dạt có giá chỉ 3.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh hầu như không có lãi.

“Khoai mỡ năm nay có 2 giá, giá khoai loại 1 và khoai dạt. Khoai loại 1 giá 22.000 đồng/kg, loại dạt là 3.000 đồng/kg, giá này rất thấp. Giá năm rồi tăng lên từ 28.000 - 30.000 đồng/kg, năm nay giảm giá. Giá tầm 20.000 đồng/kg là huề vốn, nếu năng suất đạt thấp là thua lỗ. Năng suất khoai thấp là do ô nhiễm từ dòng nước tưới nên ảnh hưởng. Năm nay, trồng khoai có người còn lỗ 70 triệu đồng, 100 triệu đồng… Tình trạng này kéo dài chắc nông dân bỏ khoai lên liếp trồng cây khóm hết”, anh Mai Phương Duy chia sẻ.

Khoai mỡ là cây trồng lâu đời rất thích nghi và gắn bó với vùng Đồng Tháp Mười

Không riêng gia đình anh Duy, nhiều hộ trồng khoai mỡ trong vùng cũng đang đứng trước nguy cơ thua lỗ. Bởi cây khoai mỡ đòi hỏi vốn đầu tư, công chăm sóc và thời gian sản xuất khá dài. Khi năng suất giảm gần một nửa, trong khi giá bán không đủ bù đắp chi phí, người trồng khoai rất khó xoay vòng vốn để tiếp tục sản xuất vụ sau. Nhiều hộ đang cân nhắc chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, trong đó cây khóm là một lựa chọn được quan tâm.

Nông dân đang thu hoạch vụ khoai mỡ năm 2026 kém vui vì năng suất và giá sụt giảm

Khoai mỡ là cây trồng gắn bó lâu đời nhất với nông dân vùng Đồng Tháp Mười, thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trước đây. Tuy nhiên, do đầu ra thiếu ổn định, giá cả thường xuyên biến động nên diện tích khoai mỡ ngày càng thu hẹp, hiện chỉ còn khoảng 500 hecta, tập trung tại các xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1 và Tân Phước 2.

Nông dân vùng Đồng Tháp Mười lo ngại đầu ra khoai mỡ không ổn định, diện tích ngày càng bị thu hẹp

Thực tế vụ khoai năm nay cho thấy, khi năng suất giảm sâu, giá bán thiếu ổn định, người trồng khoai càng đối mặt với nhiều rủi ro. Đây cũng là bài toán đặt ra đối với ngành chức năng và địa phương trong việc tìm đầu ra ổn định, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, giúp nông dân yên tâm gắn bó với cây khoai mỡ, góp phần duy trì vùng chuyên canh đặc sản của địa phương.