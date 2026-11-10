Giá lúa gạo tăng, nông dân và doanh nghiệp Đồng Tháp phấn khởi



Sau thời gian dài chịu cảnh giá lúa gạo xuống thấp, nông dân và doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp đang đón nhận tín hiệu khởi sắc từ thị trường.

Những ngày gần đây, giá thu mua lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp tăng mạnh, giao dịch mua bán diễn ra sôi động hơn. Hiện thương lái thu mua các giống lúa Đài Thơm, OM với giá khoảng 9.200 đồng/kg. So với 10 ngày trước, lúa khô tăng khoảng 1.200 đồng/kg, lúa tươi tăng khoảng 1.700 đồng/kg. Riêng giống lúa IR50404 có giá khoảng 7.700 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Giá gạo cũng tăng từ 1.500 - 2.000 đồng/kg và xuất khẩu đang thuận lợi. Đây là mức giá cao nhất trong khoảng 3 năm qua, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu gạo của một số quốc gia tăng mạnh, đặc biệt là Philippines.

Dù thời điểm này Đồng Tháp chưa bước vào cao điểm thu hoạch rộ vụ lúa Thu Đông, nhưng giá lúa tăng mạnh đã tạo tâm lý phấn khởi cho nông dân. Nhiều người kỳ vọng khi bước vào vụ thu hoạch tiếp theo, giá lúa vẫn duy trì ở mức cao để cải thiện thu nhập sau những vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Anh Ngô Quốc Cường, nông dân xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Lúa thì nghe giống ST25 giá gần 9.000 đồng/kg mà nông dân đâu còn lúa mà bán. Nếu thu hoạch bán được giá này thì có lãi lắm. Lúc tôi thu hoạch rộ thì giá rẻ, khoảng 6.000 - 6.300 đồng/kg, nay không có lúa thì giá lên gần 9.000 đồng/kg. Tôi làm số lượng nhỏ mà trữ lại thì phải sấy, tiền vận chuyển đủ thứ… Năm nay do ảnh hưởng hạn mặn nên tôi bỏ vụ 2 (Thu Đông), tranh thủ làm vụ lúa Đông Xuân, khoảng rằm tháng Giêng hay 20 tháng Giêng thu hoạch. Nói chung, làm thì tôi chủ động phân thuốc, chứ trúng mùa hay không còn do thời tiết, biết làm sao bây giờ. Vụ 3 là có năng suất rồi, còn giá cả chưa biết sao”.

Giá lúa gạo tăng cao, cả doanh nghiệp và nông dân đều phấn khởi

Không chỉ nông dân phấn khởi, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng được hưởng lợi khi thị trường tiêu thụ khởi sắc, giá bán tăng. Đặc biệt, những doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho lớn, chủ động được nguồn dự trữ có cơ hội thu về lợi nhuận tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng, doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gạo ở xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, cho biết, với mức giá gạo xuất khẩu hiện nay trên 500 USD/tấn là cả doanh nghiệp và nông dân rất phấn khởi.

Theo ông Đôn: “Đầu ra hiện nay do Philippines mua nhiều nên giá tăng cao, mức giá này rất tốt. Gạo trong kho doanh nghiệp nào còn nhiều thì bán có lãi, còn ngoài thị trường đã hết lúa rồi. Lúa gạo đang có triển vọng, nếu Philippines tiếp tục thu mua thì giá gạo sẽ giữ vững và có thể tăng. Hy vọng tới vụ Đông Xuân, giá vẫn giữ được đà này thì sẽ tốt cho nông dân. Công ty tôi hiện còn hợp đồng cũ bán cho thị trường châu Phi, tương đối ổn định”.

Các doanh nghiệp chủ động dự trữ lúa, gạo nay giá tăng lên thu lãi cao

Theo các cơ sở kinh doanh lúa gạo, thời điểm này, nguồn cung lúa Thu Đông chưa nhiều, diện tích cho thu hoạch chủ yếu tập trung ở khu vực TP. Cần Thơ. Dự kiến khoảng một tháng nữa, các địa phương mới bước vào thu hoạch rộ. Trong khi đó, nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu tăng cao khiến thị trường rơi vào tình trạng cung không đủ cầu, góp phần đẩy giá lúa gạo tăng mạnh.

Tuy nhiên, trái ngược với sự phấn khởi của nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu, các thương lái, cơ sở kinh doanh lúa gạo nhỏ lẻ phục vụ thị trường nội địa lại gặp khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu. Bởi hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu có tiềm lực tài chính lớn trực tiếp đưa phương tiện đến tận vùng sản xuất để thu mua lúa, khiến các cơ sở nhỏ khó cạnh tranh.

Hẩu hết các giống lúa đều tăng khá và hiện đang khan hàng

Bà Trần Thị Thanh Kiều, chủ cơ sở kinh doanh, sấy, xay xát lúa gạo tại xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ: “Lúa gạo lên lúc này nông dân có lời nhiều, còn mình bán gạo chợ thì mua giá đắt, bán giá đắt. Gạo tăng giá, những người bán gạo lẻ không có lời nhiều. Toàn là công ty xuất khẩu đưa sà lan đi mua trực tiếp hết, mình bán gạo chợ mà chạy đua với công ty thì không chạy lại. Mình chỉ lời được số hàng dự trữ, chứ mua mới thì không có lãi”.

Nông dân tỉnh Đồng Tháp cũng như vùng ĐBSCL phấn khởi, tích cực chăm sóc ruộng lúa

Thực tế cho thấy, giá lúa gạo luôn biến động theo quan hệ cung - cầu và diễn biến thị trường xuất khẩu. Khi nhu cầu nhập khẩu tăng, nguồn cung hạn chế, giá lúa gạo lập tức được đẩy lên cao. Ngược lại, khi bước vào mùa thu hoạch rộ, nguồn cung dồi dào nhưng đầu ra gặp khó, giá cả có thể giảm mạnh. Vì vậy, việc chủ động đầu tư hệ thống sấy, kho chứa và bảo quản để dự trữ lúa gạo, hạn chế tình trạng bán tháo khi thu hoạch rộ là vấn đề cần được nông dân và doanh nghiệp quan tâm. Đây cũng là giải pháp giúp nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường, góp phần bảo đảm hiệu quả sản xuất và kinh doanh ngành hàng lúa gạo.